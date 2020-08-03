Продолжается прием работ на конкурс «Красная книга Тверской области глазами детей»

В Тверской области до 1 апреля 2020 года проводится прием работ на конкурс рисунков «Красная книга Тверской области глазами детей. Живой символ региона». Участниками конкурса могут стать юные жители Верхневолжья в возрасте от 5 до 14 лет. На рассмотрение конкурсной комиссии уже представлено более 200 работ.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные мероприятия направлены на экологическое воспитание подрастающего поколения, повышение социальной ответственности граждан в отношении к окружающей среде.

Для участия в конкурсе ребятам необходимо подготовить рисунок животного или растения, занесённого в Красную книгу Тверской области. Автор также должен представить письменное обоснование выбора: в чем заключается уникальность животного или растения, как сохранить данный вид, интересные факты и т.д.

Рисунок должен быть выполнен на листе формата А4 в любой технике (масло, акварель, цветные карандаши) и содержать информацию об авторе: имя и фамилию, возраст, населенный пункт, контактный телефон, название творческой работы.

По итогам конкурса определят победителей в трёх возрастных категориях: 5-7 лет, 8-10 лет и 11-14 лет.

Работы принимаются по адресу: 170042, г. Тверь, ул. Горького, д. 97, каб. 302. По вопросам участия можно обращаться в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области по телефону +7 (4822) 73-31-70.

В 2019 году на конкурс поступило порядка 500 работ из разных районов Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области