В областной библиотеке имени Горького открылась фотовыставка, посвящённая Международному женскому дню

В галерее 2 этажа Тверской областной библиотеки имени А.М.Горького к Международному женскому дню открыта фотовыставка «Дарите женщинам цветы!». В экспозиции представлено более тридцати работ, выполненных в различных жанрах: портрет, репортаж, макросъёмка.

Авторы снимков – члены Тверского областного народного фотоклуба, одного из старейших коллективов России.

В преддверии Международного женского дня сотрудниц Тверской областной библиотеки им. А.М.Горького с предстоящим праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Хочу поблагодарить вас за любовь к своей работе, за продолжение традиций просвещения в нашей стране. Вы приобщаете своих читателей к лучшим образцам современной и классической литературы, к богатейшему историческому наследию нашего края, способствуете духовному, культурному и патриотическому воспитанию молодёжи», - сказал на встрече Игорь Руденя.

В преддверии 75-летия Великой Победы библиотека стала главным исполнителем и партнёром в реализации проекта Тверского библиотечного общества «Непереизданная история подвига Советского солдата на страницах газет Тверской области 1941-1945 гг.». Инициатива стала победителем второго конкурса Фонда президентских грантов 2019 года.

В рамках проекта в областной библиотеке будет организована выставка подлинных газет тверского региона военных лет. Открытие экспозиции запланировано на 8 мая 2020 года.

В мае 2020 года исполнится 160 лет со дня основания библиотеки. Сегодня учреждение посещает около 400 тысяч человек в год. Фонд насчитывает порядка 3 млн единиц хранения. Библиотека располагает уникальной коллекцией редких изданий XVIII-XX веков, самым полным собранием литературы по истории, экономике, искусству и культуре тверского края. В учреждении активно внедряются цифровые технологии, библиотека становится современным информационным, выставочным и деловым центром, участвует федеральных программах, реализовывает различные проекты.

В 2019 году Горьковка приступила к созданию Портала «Библиотеки Тверского края», который станет единой точкой доступа к ресурсам, услугам и другой информации о деятельности библиотек региона. Его цель – повышение доступности ресурсов и услуг муниципальных и государственных библиотек Тверской области. Посетители портала смогут осуществлять мгновенный поиск документов в сводных электронных каталогах библиотек, иметь доступ к полнотекстовым документам электронной библиотеки, заказывать издания через электронный абонемент, пользоваться справочными и консультационными услугами.

Пресс-служба Правительства Тверской области