Молодые семьи Тверской области могут получить социальную выплату на погашение ипотеки при рождении ребёнка

В рамках национального проекта «Демография» в Тверской области предоставляются социальные выплаты на частичное погашение ипотечного кредита молодым семьям, где родился (усыновлен) ребёнок. До 1 апреля идёт очередной этап приёма заявлений на получение поддержки.

Размер единовременной выплаты составляет 200 000 рублей. Право на её получение имеют семьи, где во время действия договора ипотечного жилищного кредитования родился или усыновлён ребёнок. При этом возраст одного из супругов не должен превышать 25 лет, а сама семья должна быть зарегистрирована на постоянном месте жительства на территории Тверской области.

Подробные условия участия в программе, перечень необходимых документов размещены на официальном сайте Комитета по делам молодёжи Тверской области. https://www.kdm69.ru/deyatelnost-iogv/napravleniya/obespechenie-zhilem-molodykh-semey/sotsialnaya-vyplata-pri-rozhdenii-usynovlenii-detey-molodym-semyam-priobretayushchim-zhile-s-ispolzo/. Телефон для справок — (4822) 34-62-21.

Кроме того, в регионе предусмотрена поддержка молодых семей на

улучшение жилищных условий. В 2020 году планируется оказать её 191 семье Верхневолжья. Общий объем субсидий муниципалитетам на эти цели в текущем году составит более 100 млн рублей.

«Это возможность оказать поддержку молодым семьям в районах через сертификаты на приобретение нового жилья. Мы обеспечиваем такую помощь ежегодно. В 2020 году выходим на максимальный уровень обеспеченности поданных заявок от молодых семей», – отметил Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области, где обсуждалась тема.

В 2019 году в Верхневолжье на обеспечение жильем молодых семей было выделено 97,3 млн рублей, жилищные условия улучшили 142 семьи. Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

Пресс-служба Правительства Тверской области