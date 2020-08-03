Губернатор Игорь Руденя поздравил женщин Тверской области с Международным женским днем

8 марта отмечается Международный женский день. С праздником женщин Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что в нашей стране отношение к женщине всегда было очень искренним, добрым и бережным, а образ женщины, матери и образ Родины неразрывно связаны.

«Женские сердечность, поддержка и доброта – это прочный фундамент каждой семьи, надёжный тыл и основа для воспитания детей. Мы особенно ценим в наших женщинах умение традиционно сочетать хранительницу семейного очага, заботу о родных и близких с профессиональной, творческой и общественной деятельностью», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

6 марта в Тверском академическом театре драмы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Почётными гостями праздника стали уважаемые жительницы Верхневолжья, чьи заслуги и достижения получили признание на региональном и государственном уровне, многодетные мамы, ветераны Великой Отечественной войны.

Игорь Руденя вручил федеральные и региональные награды жительницам Тверской области, внесшим значительный вклад в воспитание детей, сохранение семейных традиций, патриотическое воспитание граждан, развитие культуры и искусства, здравоохранения, образования.

В том числе, Почетной грамоты Губернатора Тверской области за проявленное мужество и героизм при спасении утопающих удостоена учащаяся 10 класса гимназии №2 из Вышнего Волочка Елизавета Шестова. Зимой 2020 года, находясь на каникулах в Санкт-Петербурге, во время прогулки по городу Лиза первой пришла на помощь двум детям 9 и 11 лет, провалившимся под лёд, и помогла их спасти.

Подарком для всех приглашенных стал концерт с участием Заслуженного артиста РФ Гоши Куценко, Заслуженного артиста РФ Леонида Серебренникова, актрисы театра и кино, певицы Валерии Ланской, группы «Республика», сводного детского хора, актёров Тверского театра юного зрителя и Тверского академического театра драмы, творческих коллективов Верхневолжья.

Трансляцию праздничного концерта из Тверского областного академического театра драмы можно посмотреть 8 марта в эфире телеканалов «Россия-24» (тверское вещание) с 13.00 до 14.00, «Тверской проспект – регион» и ОТР с 17.00 до 19.00.

Пресс-служба Правительства Тверской области