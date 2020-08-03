Добровольцев Тверской области приглашают стать «Волонтёрами Победы»

Порядка 50 тысяч добровольцев со всей России уже изъявили желание принять участие в организации главных мероприятий, посвящённых празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Регистрацию проводит Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». От Тверской области заявки уже подали 532 волонтёра.

Развитию добровольчества, волонтёрских молодёжных инициатив в Верхневолжье уделяется особое внимание.

«Благодаря добровольцам в Тверской области реализованы сотни социально значимых патриотических, культурных и образовательных акций и проектов. Активная позиция граждан и, в первую очередь, молодежи даёт уверенность в перспективах нашего региона и всей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

«Для меня, как и для всех жителей нашей страны, 9 мая - особая дата. Участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – это возможность поблагодарить всех тех, кто прошёл этот страшный и трудный путь», - поделилась волонтёр, руководитель Тверского регионального отделения Всероссийского движения «Волонтёры Победы» Анна Филимонова.

Регистрация добровольцев продолжается на обновленном портале Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Всего планируется подготовить более 100 тысяч волонтёров. Неравнодушная молодежь сможет стать не только соорганизаторами крупных событий, но и оказать реальную помощь ветеранам, принять участие в благоустройстве памятных мест и воинских захоронений и других мероприятиях патриотической направленности.

«Каждый доброволец, зарегистрировавшийся на портале волонтерыпобеды.рф, пройдет специальное обучение на мобильной платформе. Вместе с нашими партнерами мы разработали Единый стандарт подготовки волонтеров, рассказывающий не только о функциях и навыках добровольцев, но и о Великой Отечественной войне», - рассказала руководитель Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Пресс-служба Правительства Тверской области