Музеи предприятий и частные музеи Тверской области приглашают создать экспозиции о боевых и трудовых подвигах Великой Отечественной войны

Стартовал всероссийский конкурс на лучшую экспозицию, посвященную боевому и трудовому подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. К участию в нём приглашены музеи ведущих компаний, госкорпораций и предприятий, а также частные музеи из всех регионов России.

Основное требование к конкурсантам – экспозиция должна быть с четко выраженной исторической составляющей, посвященной Великой Отечественной войне. Прием заявок открыт до 31 августа 2020 года.

25 финалистов будут объявлены с 12 по 14 ноября. Планируется, что торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Для 25 победителей на портале международного проекта «Территория Победы» будут созданы отдельные страницы. Также экспертная комиссия выберет тройку лидеров. Они смогут представить свои экспозиции на выставочных площадках Музея Победы.

С полным перечнем допущенных к участию учреждений, а также критериями оценки и необходимыми для подачи заявки документами можно ознакомиться на сайте музея https://victorymuseum.ru.

Конкурс проводится Музеем Победы в рамках реализации Международного проекта «Территория Победы» при участии Московского городского совета ветеранов и поддержке Российского информационного агентства «Победа РФ».

Пресс-служба Правительства Тверской области