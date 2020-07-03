В праздничный день в муниципалитетах Тверской области будет действовать бесплатный проезд для женщин

8 марта во всех 27 муниципальных образованиях Тверской области, где есть муниципальный транспорт, проезд на нем для жительниц региона будет бесплатным. Решение о бесплатном проезде для женщин в праздничный день было принято Губернатором Игорем Руденей накануне на совещании о внедрении новой модели пассажирских перевозок в Верхневолжье.

Бесплатный проезд будет действовать на 50 маршрутах (с учётом 107, 125 и 125р, обновлённых 7 марта), которые в настоящее время работают на территории Твери и Калининского района в рамках новой модели пассажирских перевозок.

Кроме этого, правом бесплатного проезда жительницы Верхневолжья смогут воспользоваться на транспорте МУП «ПАТП-1», АО «Тверьавтотранс», ООО «Альянс» (маршрут «Андреаполь-Тверь»), ООО «Тверьавтотранс» (маршрут № 177), ООО «Автотранс» (маршрут № 223), ООО «СВТК» (маршрут №208).

В праздничный день компания «Транспорт Верхневолжья» подготовила ещё один подарок для своих пассажирок – на маршрутах 6, 7, 12, 15, 20, 21, 31, 41, 55, 205, 211, 233 волонтёры будут дарить всем женщинам цветы.

Также бесплатный проезд в Международный женский день для жительниц Тверской области будет действовать на муниципальных маршрутах Бологовского, Западнодвинского, Зубцовского, Калязинского, Конаковского, Кесовогорского, Кувшиновского, Лихославльского, Максатихинского, Оленинского, Рамешковского, Ржевского, Старицкого, Спировского, Торопецкого, Фировского районов, Вышневолоцкого, Нелидовского, Осташковского и Удомельского городских округов, Андреапольского муниципального округа, а также в Ржеве, Торжке и Кимрах.

Пресс-служба Правительства Тверской области