Жителей и гостей Твери в преддверии Международного женского дня приглашают на «Бал цветов»

7 марта в 15:00 в Большом танцевальном зале Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» состоится традиционный «Бал цветов». В 14:30 для всех желающих проведут мастер-класс по бальным танцам.

Обязательное условие для участниц — наличие вечернего наряда и головного убора с цветами, для кавалеров — классический костюм или рубашка с брюками, смокинг, фрак, туфли.

Впервые за 12-летнюю историю «Бал цветов» пройдёт под живую музыку в исполнении Тверского муниципального оркестра русских народных инструментов им. В.В.Андреева.

Также в программе танцы и игры, цветочная фотозона и работа творческой студии по изготовлению цветочного декора. Предусмотрены призы и подарки за лучшие костюмы, традиционный конкурс за титул Короля и Королевы бала!

Пресс-служба Правительства Тверской области