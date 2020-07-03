8 марта Ржевский филиал Музея Победы дарит бесплатный вход всем женщинам

К Международному женскому дню Ржевский филиал Музея Победы в Хорошево подготовил всем женщинам подарок. 8 марта вход в музей для представительниц прекрасного пола будет бесплатным.

Сейчас в музее открыта выставка в рамках нового цикла «На ответственном посту», посвященная деятельности Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. Посетители могут увидеть копию боевого донесения о разгроме Сталинградской группировки противника в результате операции «Кольцо». Документ был отправлен начальником штаба Донского фронта Михаилом Малининым 2 февраля 1943 года.

Еще один экспонат выставки – бутылка из-под зажигательной жидкости КС. Такие боеприпасы активно использовались Красной армией в годы Великой Отечественной войны, в том числе и на завершающем этапе Сталинградской битвы, во время операции «Кольцо».

В музее воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны. Здесь также представлены военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров. Регулярно проводятся экскурсии с участием школьников из Твери и области, приезжают группы из Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья.

Именно в этом доме в Хорошево Верховный главнокомандующий СССР в ночь с 4 на 5 августа 1943 года принял решение о проведении в Москве первого салюта.

Филиалом Музея Победы станет Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области. Мемориальный комплекс будет открыт к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Главная фигура мемориала – 25-метровая скульптура солдата, установленная на 10-метровом восьмигранном холме. На листах кортеновской стали у основания увековечат имена солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района.

Мемориальный комплекс в память обо всех советских солдатах Великой Отечественной войны возводится на месте кровопролитных боев под Ржевом 1942-1943 годов. В музее у мемориала Ржевскому солдату предполагается сделать павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Российское военно-историческое общество объявило о приеме фотографий и документов от жителей Российской Федерации, родственники которых воевали на Ржевско-Вяземском направлении в годы Великой Отечественной войны. Материалы о красноармейцах войдут в фонд музея при Ржевском мемориале Советскому солдату. Фотографии и документы принимаются в электронном виде. Их можно загружать на интернет-портал подоржевом.рф до 9 мая.

Пресс-служба Правительства Тверской области