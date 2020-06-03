В Твери наградили победителей V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

В Тверском политехническом колледже, на базе Центра опережающей профессиональной подготовки Тверской области, завершился V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 6 марта состоялась торжественная церемония закрытия чемпионата и награждение победителей.

Чемпионат организован при поддержке регионального Правительства и направлен на популяризацию рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профподготовки. По мнению Губернатора Игоря Рудени, это важное направление работы, связанное с развитием профессионального образования в Тверской области.

«Национальный проект «Образование» предусматривает комплекс мер по повышению конкурентоспособности профессионального образования. В Тверской области должна быть создана единая система профориентации, обучения, прохождения практики, обеспечения рабочими местами и закрепления кадров», – считает Игорь Руденя.

В рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в соревнованиях по новым для Тверской области компетенциям «Цифровая метрология» и «Полимеханика и автоматизация» приняли участие 16 человек: 10 студентов колледжей Тверской области и 6 учащихся общеобразовательных организаций. В четвертый раз в рамках проведения чемпионата в Тверской области реализована программа JuniorSkills - соревнования профессионального мастерства для школьников от 14 до 16 лет по методике WorldSkills с опорой на передовой отечественный и международный опыт.

В компетенции «Цифровая метрология» среди профессиональных образовательных организаций Тверской области победителем стал студент Тверского политехнического колледжа Олег Ястребов.

В компетенции «Полимеханика и автоматизация» лучшим стал студент Тверского политехнического колледжа Геннадий Разумовский. Среди юниоров в этой компетенции первое место занял ученик средней школы д. Мокшино Конаковского района Илья Груздев.

В ходе чемпионата молодые профессионалы узнали о национальных стандартах подготовки специалистов и современных требованиях работодателей. Движение зарекомендовало себя как эффективная площадка взаимодействия бизнеса и системы профессионального образования.

Также состоялась серия профориентационных мероприятий «Карусель профессий» для школьников: ребята смогут пройти профтестирование, посетить мастер-классы, познакомиться с материально-технической базой колледжа. Проектная сессия «Специалист, которого ждут» для предприятий-работодателей и колледжей пройдёт в формате проектирования программ профессионального обучения, дополнительного профессионального образования с учетом требований работодателей. Кроме того, на чемпионате состоится презентация продукции мирового лидера в производстве высокоточного измерительного оборудования — компании ООО «Митутойо РУС».

Посетить мероприятия чемпионата могут все желающие: студенты, школьники, родители, представители бизнеса и жители Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области