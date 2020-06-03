Тверская область вошла в ТОП-30 инвестиционно активных регионов России в феврале

Тверская область заняла 7-е место в рейтинге инвестиционной активности среди регионов ЦФО за февраль и вошла в ТОП-30 рейтинга по всей России. Об этом сообщается на сайте делового журнала «Инвест-Форсайт».

«Наша задача – войти в пятерку лучших субъектов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций в экономику, инфраструктуру и социальную сферу. Тверская область должна выйти на качественно новый уровень инвестиционной привлекательности», – считает губернатор Игорь Руденя.

В феврале на заседании регионального Правительства, которое провёл глава региона, утверждён порядок рассмотрения и критерии отбора инвестиционных проектов для включения их в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области. Принятый документ направлен на развитие инвестиционной привлекательности Верхневолжья.

Получение такого статуса даст инвесторам возможность пользоваться правом на получение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, расширенным объёмом гарантийной поддержки от Фонда содействию кредитованию. Кроме того, планируется предоставлять инвесторам субсидии по налогу на имущество и налогу на прибыль организаций (100% налога на имущество организаций и 4,5 % от налогооблагаемой прибыли), а также земельные участки в аренду на льготных основаниях.

Работу по отбору проектов будут проводить региональное Министерство экономического развития, а также Совет по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области.

Также в феврале губернатор Игорь Руденя принял участие в совместном расширенном заседании президиума Государственного совета РФ и Совета при Президенте по науке и образованию. Заседание было посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, поставленных в майском Указе Президента, а также реализации Стратегии научно-технологического развития государства.

Комментируя итоги заседания, Игорь Руденя отметил важность задачи, стоящей перед правительством региона, главами муниципальных образований и работодателями, по созданию конкурентных рабочих мест в реальном секторе экономики и социальной сфере, что также повлияет на повышение инвестиционной привлекательности Верхневолжья.