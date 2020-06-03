Игорь Руденя в преддверии Международного женского дня вручил жительницам Верхневолжья федеральные и региональные награды

6 марта в Тверском академическом театре драмы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Жительниц Верхневолжья с наступающим праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя. В мероприятии приняли участие член Совета Федерации Владимир Лукин, депутаты Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко и Светлана Максимова, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев и другие почетные гости.

«Женская сердечность, поддержка и доброта – это прочный фундамент каждой семьи и надежный тыл, а также основа для воспитания наших детей. Мы особенно ценим в наших женщинах умение сочетать традиционную роль хранительницы семейного очага, заботу о родных и близких людях с профессиональной, творческой и общественной деятельностью», – сказал Игорь Руденя.

В Год памяти и славы Губернатор особо отметил подвиг женщин военного поколения.

«Вы стали для нас примером мужества, любви и верности. Спасибо вам за то, что на фронте, в тылу вы наравне с мужчинами ковали и приближали Победу», – подчеркнул Губернатор.

Игорь Руденя вручил федеральные и региональные награды жительницам Тверской области, внесшим значительный вклад в воспитание детей, сохранение семенных традиций, патриотическое воспитание граждан, развитие культуры и искусства, здравоохранения, образования.

Почётное звание «Заслуженный работник культуры и искусства Российской Федерации» присвоено преподавателю Тверского музыкального колледжа Ирине Некрасовой. Благодарность Президента РФ объявлена директору МБУК «Муниципальная библиотечная система города Твери» Елене Барановой.

Почётным знаком Тверской области «Слава матери» отмечен материнский труд Анны Сидоровой из Калининского района, Ольги Петровой из Торжокского района и Ларисы Юркиной из города Твери. Каждая из этих женщин родила и воспитывает пять детей.

Звание «Почетный работник здравоохранения Тверской области» присвоено врачу-педиатру Зубцовской ЦРБ Татьяне Лебедевой. Знаком Губернатора «Во благо земли Тверской» награждена заместитель директора ВГТРК «Тверь» Анна Бабаева.

Почетной грамоты Губернатора Тверской области за проявленное мужество и героизм при спасении утопающих удостоена учащаяся 10 класса гимназии №2 из Вышнего Волочка Елизавета Шестова.

Зимой 2020 года, находясь на каникулах в Санкт-Петербурге, во время прогулки по городу Лиза первой пришла на помощь двум детям 9 и 11 лет, провалившимся под лёд, и помогла их спасти.

«Не думая о себе, Лиза в считанные секунды приняла жизненно важное решение – на это способен только человек благородный и смелый», - сказал Губернатор.

Ещё одной награды была удостоена Ираида Цветкова, старший преподаватель ВАВКО им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. За добросовестную и безупречную службу, высокое профессиональное мастерство подполковнику объявлена Благодарность Губернатора Тверской области.

Подарком для всех приглашенных стал концерт с участием Заслуженного артиста РФ Гоши Куценко, Заслуженного артиста РФ Леонида Серебренникова, актрисы театра и кино, певицы Валерии Ланской, группы «Республика», сводного детского хора, актёров Тверского театра юного зрителя и Тверского академического театра драмы, творческих коллективов Верхневолжья.

Трансляцию праздничного концерта из Тверского областного академического театра драмы жители Верхневолжья смогут увидеть 8 марта в эфире телеканалов «Россия-24» (тверское вещание) с 13.00 до 14.00, «Тверской проспект – регион» и ОТР с 17.00 до 19.00.

Пресс-служба Правительства Тверской области