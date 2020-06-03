О предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ знают 83% россиян

Информированность граждан о предстоящем Общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ за 3 недели выросла на 5%. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследовательского центра, 12 февраля об общероссийском голосовании по внесению правок в Конституцию слышали 78% россиян, к 3 марта – 83%. При этом ВЦИОМ отмечает, что участие в голосовании планируют принять 67% россиян. С 12 февраля количество декларирующих участие в голосовании увеличилось на 6 процентных пунктов.

Среди тех, кто декларирует участие в голосовании, проголосует за предложенные изменения в Конституцию РФ каждый второй (55%, на 9 процентных пунктов больше, чем 12 февраля).

Поправки, предложенные для оценки респондентам, получили высокий уровень поддержки и важности (85%-97%). Лидируют в топе предложений, получивших наивысший уровень поддержки, следующие инициативы: обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания (97%), обеспечение государством социальной поддержки детям (96%), принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95%), ежегодная индексация пенсии (94%), а также – неделимость территории РФ (94%) и запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или счета за рубежом (93%).

Напомним, 22 апреля состоится Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, предложенным Президентом России Владимиром Путиным. Этот день будет нерабочим. В подготовке и проведении голосования примут участие волонтеры Конституции, корпус которых сейчас формируется по всей стране, в том числе в Тверской области. Стать волонтером может каждый совершеннолетний россиянин. Регистрация проходит на сайте волонтерыконституции.рф до 16 марта.

Планируется, что в апреле в Твери будет организовано 20 волонтерских постов возле крупных торговых центров и вузов, в Городском саду, на улице Трехсвятской и других оживленных местах. Волонтеры будут рассказывать жителям и гостям города о том, зачем проводится общероссийское голосование, где и как можно проголосовать, а также о том, как могут отдать свой голос иногородние.

В регионе создадут волонтерский штаб, который будет координировать работу волонтеров Конституции в Тверской области. Планируется, что в Твери в корпус войдут как минимум 500 волонтеров. В муниципалитетах Верхневолжья также будут работать волонтеры Конституции.