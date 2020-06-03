В Калининском районе Тверской области установлены синие контейнеры для сбора мусора

В Тверской области продолжается внедрение дуальной системы сбора мусора, предполагающей разделение мусора на вторсырье (бумага, пластик, алюминий, стекло) и смешанные отходы. В начале марта контейнеры для сбора вторсырья появились в ряде поселений Калининского района.

Синие контейнеры установлены на контейнерных площадках в Эммаусе, Квакшино, Чуприяновке, Васильевском Мхе, Михайловском, Заволжском. Также установка контейнеров проводится в настоящий момент в Московском районе Твери.

Новые правила обращения с ТКО внедряются в Тверской области с 1 января 2019 года.

«Целевой задачей национального проекта «Экология» является формирование на территории всей Тверской области комплексной системы сбора, утилизации, сортировки и переработки твердых коммунальных отходов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области до 2024 года предполагается создать ряд современных объектов инфраструктуры по сортировке, обработке, обезвреживанию, утилизации ТКО. Всего на обработку планируется направлять до 100% твердых коммунальных отходов, на утилизацию – до 58% от общего объема ТКО.

В 2019 году для Твери в рамках новой системы обращения с ТКО приобретено более 8200 контейнеров. Также региональный оператор закупил 30 новых мусоровозов на базе КАМАЗа.

В декабре 2019-го на полигоне «Славное» под Тверью начала работу новая линия мусоросортировочного комплекса мощностью до 100 тыс. тонн в год. Это позволит эффективнее сортировать отходы, обеспечивать большие объёмы переработки. Отбор полезной фракции увеличится на 25%, объем захораниваемых отходов от поступивших на сортировку уменьшится на 40%.

В декабре ООО «Полигон» организовал онлайн-трансляцию с камеры, расположенной на въезде на территорию предприятия, на сайте www.tbo-operator.ru, что позволяет всем желающим в режиме реального времени контролировать ввоз мусора на территорию полигона.

В рамках регионального проекта «Чистая страна» до 2024 года в Тверской области планируется провести рекультивацию объектов накопленного вреда, расположенных в границах городов Кимры, Красный Холм, Бологое, поселка Фирово, Нелидовского городского округа. В Калининском районе предполагается создать площадку со статусом технопарка с современным мусоросортировочным комплексом, отвечающего всем требованиям экологической безопасности.

Все создаваемые в рамках реформы ТКО объекты будут строго соответствовать современным требованиям в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия.

В январе Игорь Руденя заявил о снижении в Тверской области платы за вывоз твердых коммунальных отходов на 3,7 %, она составит 87 рублей 89 копеек с человека в месяц.

С начала перехода Тверской области на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами плата за вывоз мусора снижается уже в третий раз. По инициативе Губернатора от платы освобождены многодетные семьи Верхневолжья.

Также в регионе проводится большая информационно-просветительская работа с населением по вопросам сбора мусора и внедрения дуальной системы.

В школах Твери реализуется образовательный пилотный проект «Разделяя – сохраняй», размещены информационные плакаты по этой теме, проводятся экскурсии на Тверской завод вторичных полимеров, всероссийские экологические уроки. Кроме того, в регионе реализуется эколого-благотворительный проект «Добрые крышечки», в рамках которого средства, вырученные от сданного на переработку пластика, идут на помощь детям в ней нуждающимся.

Пресс-служба Правительства Тверской области