В 2020 году в Тверской области планируется отремонтировать 5 детских школ искусств

5 марта Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области. В повестку дня вошёл вопрос об увеличении бюджетных средств на ремонт детских школ искусств в 2020-2022 годах.

В ближайшие три года в рамках национального проекта «Культура» Тверской области из федерального бюджета на модернизацию (капитальный ремонт, реконструкцию) региональных и муниципальных детских школ искусств будет направлено порядка 52,5 млн рублей. На софинансирование работ из областного бюджета предполагается направить почти 10 млн рублей. В 2020-2022 годах планируется отремонтировать 9 детских школ искусств Верхневолжья.

Игорь Руденя обратил особое внимание на качество проведения ремонтных работ.

«В учреждениях культуры, особенно в детских школах искусств, всё должно выглядеть достойно», - сказал Губернатор.

В частности, ремонт в 5 школах планируется выполнить в текущем году. Это детская школа искусств №1 имени Мусоргского в Твери (капитальный ремонт фасада), детская школа искусств № 3 имени Т.И. и А.Я. Волосковых в Ржеве (капитальный ремонт кровли), Медновская ДШИ (капремонт системы отопления). В Кашинской ДШИ заменят 31 оконный блок, в Старицкой ДШИ проведут капитальный ремонт потолков, полов, отопления, замену электрической проводки и светильников, систем водопровода и канализации.

На 2021 год запланированы ремонтные работы в детской музыкальной школе №1 имени Я.И.Гуревича и детской школе искусств №2 имени А.Г. Розума в Ржеве. Список объектов ремонта на 2022 год утверждается Министерством культуры РФ.

Пресс-служба Правительства Тверской области