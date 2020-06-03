Жители Тверской области 8 марта смогут посмотреть телетрансляцию праздничного концертав Тверском театре драмы

6 марта в Твери состоится торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Трансляцию праздничного концерта из Тверского областного академического театра драмы жители Верхневолжья смогут увидеть 8 марта в эфире телеканалов «Россия-24» (тверское вещание) с 13.00 до 14.00, «Тверской проспект – регион» и ОТР с 17.00 до 19.00.

Почётными гостями праздника станут уважаемые жительницы Верхневолжья, чьи заслуги и достижения получили признание на региональном и государственном уровне, многодетные мамы, ветераны Великой Отечественной войны – женщины, кто наряду с мужчинами на фронте и в тылу отстаивали страну.

В преддверии праздника женщинам Тверской области будут вручены федеральные и региональные награды.

Участниками концертной программы станут Заслуженный артист РФ Гоша Куценко, Заслуженный артист РФ Леонид Серебренников, актриса театра и кино, певица Валерия Ланская, группа «Республика», сводный детский хор, актёры Тверского театра юного зрителя и Тверского академического театра драмы, творческие коллективы Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области