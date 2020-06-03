Игорь Руденя обсудил с руководством АО «Пикалёвская сода» реализацию в Тверской области нового инвестиционного проекта

6 марта Губернатор Игорь Руденя провел встречу с генеральным директором АО «Пикалёвская сода» Максимом Волковым. Обсуждалась реализацияподписанного на Петербургском экономическом форуме-2019 соглашения по расширению производства компании в Твери.

«Соглашение с компанией «Пикалёвская сода» открывает новые возможности в развитии и модернизации стекольной промышленности региона, – считает Игорь Руденя. – Для Тверской области важно обеспечить стабильную работу действующих предприятий, их загрузку и вывод на современный технологический уровень».

Губернатор подчеркнул: Правительство Тверской области окажет необходимую поддержку в реализации проектов акционерного общества на территории региона.

АО «Пикалёвская сода» в 2019 году уже инвестировало более 700 млн рублей в покупку и модернизацию стекольного завода в Твери и создание 450 рабочих мест.На встрече с главой региона компания подтвердила планы поразвитию и увеличению производства в Тверской областив рамках реализации соглашения на ПМЭФ-2019.

Заявленный объем инвестиций – 2,5 млрд рублей, планируется создать 150дополнительных рабочих мест.Утвержден план мероприятий по расширению площади производства в Твери,созданию дополнительных мощностей.

Участники встречи обсудили имущественные и другие вопросы, связанные с реализацией планов компании. Кроме того, предприятие готово внести свой вклад во внедрение новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами в Верхневолжье: обеспечивать переработку бесцветного тарного стеклобоя.

Речь также шла о новых туристических возможностях, в том числе развитии комплекса для отдыха гостей в Кимрском районе.

В Пикалёво в начале 60-х годов ХХ века впервые в мировой практике в крупном промышленном масштабе была освоена безотходная технология комплексной переработки нефелинового концентрата. Сегодня в состав АО «Пикалёвская сода» входят различные производства и подразделения, изготавливающие кальцинированную соду, карбонат калия, сульфат калия, цемент, стеклотару.

Продукция предприятий используется в стекольной промышленности, производстве бытовой химии, удобрений, экспортируется в Польшу, Чехию, Индию, ОАЭ, Индонезию, Турцию, Саудовскую Аравию, Бразилию, Испанию, США, Англию, Мексику, Швейцарию, Германия и другие страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области