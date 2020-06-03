Жителей Тверской области приглашают стать волонтёрами Конституции

22 апреля состоится день Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, предложенным Президентом России Владимиром Путиным. В подготовке и проведении Общественного голосования примут участие волонтеры Конституции, корпус которых сейчас формируется по всей стране, в том числе в Тверской области. Стать волонтером может каждый совершеннолетний россиянин. Регистрация проходит на сайте волонтерыконституции.рф до 16 марта.

Глава государства предлагает внести в главный документ страны положение об обязательной индексации пенсии, норму о минимальном размере оплаты труда, которая должна быть приравнена к прожиточному минимуму, запрет на наличие иностранного гражданства (или вида на жительства) для всех высших государственных должностных чинов и другие — всего 11 поправок.

Планируется, что в апреле в Твери будет организовано 20 волонтерских постов возле крупных торговых центров и вузов, в Городском саду, на улице Трехсвятской и других оживленных местах. Волонтеры будут рассказывать жителям и гостям города о том, зачем проводится Общественное голосование, где и как можно проголосовать, а также о том, как могут отдать свой голос иногородние.

В регионе создадут волонтерский штаб, который будет координировать работу волонтеров Конституции в Тверской области. Планируется, что в Твери в корпус войдут как минимум 500 волонтеров. В муниципалитетах Верхневолжья также будут работать волонтеры Конституции.

Пресс-служба Правительства Тверской области