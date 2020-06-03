С праздником, дорогие женщины!

Дорогие женщины Тверской области!

От имени всех мужчин Верхневолжья сердечно поздравляю вас с Международным женским днём!

Этот праздник – прекрасный повод сказать вам, как мы вас любим и как вы нам дороги. У нашего знаменитого поэта Андрея Дмитриевича Дементьева есть замечательные строки: «И мы – мужчины – кланяемся низко всем женщинам родной земли моей».

Именно с вами, дорогие женщины, мы связываем такие важные для каждого человека понятия, как семья и любовь, домашний уют и родительское счастье.

Вы сохраняете семейные и нравственные традиции, воспитываете детей на основе культурных и патриотических ценностей нашего народа. Ваши труд и талант, инициатива и творчество являются бесценным вкладом в развитие Тверской области и всей России.

Выражаем вам признательность за тепло вашей души, доброту и поддержку. Мы ценим ваши женственность, чуткость, отзывчивость, радуемся вашей красоте и улыбкам.

В этот прекрасный весенний день желаю вам добра, благополучия, радости! Будьте всегда очаровательны, любимы и счастливы!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Многое в нашей жизни зависит от нас - от нашего терпения, доброты и любви!

Бесспорно, женщины принимают самое активное участие во всех сферах жизни, добиваясь при этом значительных успехов.

Благодаря нашей житейской мудрости и доброте семейные ценности остаются незыблемыми.

Желаю вам, дорогие мои женщины, крепкого здоровья, бодрого весеннего настроения, поддержки и понимания со стороны коллег, родных и близких, семейного благополучия и профессионального признания!

Депутат Государственной думы С.В.МАКСИМОВА.

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Дорогие женщины!

От лица всех мужчин Конаковского района сердечно поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта - прекрасным праздником торжества женственности, любви и обновления!

Этот первый весенний праздник женщин мы отмечаем с особой теплотой. Он олицетворяет собой огромную любовь и уважение, нежное и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человечества. Милые дамы! В этот день и во все последующие оставайтесь мудрыми и терпеливыми хранительницами очага, добрыми и заботливыми матерями, очаровательными и нежными подругами! Пусть рядом с вами всегда будут достойные мужчины, а в ваших семьях царят тепло и уют, любовь и согласие! Пусть ваши дети и внуки будут любящими и благодарными! Желаем всем женщинам расцвета красоты, новых успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и большого счастья! Спасибо вам за любовь и нежность.

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.Щурин,

временно исполняющий полномочия главы города Конаково М.Е.Ли,

председатель Совета депутатов города Конаково Д.И.Козырев.