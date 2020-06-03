ОБАЯТЕЛЬНЫЕ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И УМНЫЕ



Архивы... Это хранилища более ценного народного имущества, чем содержимое государственных казначейств: деньги теряются и вновь наживаются, а письменные памятники народной истории, раз потерянные, не могут быть куплены и приобретены вновь никакою ценою и никаким трудом.

Н.В.Калачов.

Международный женский день 8 Марта ждут все, и мужчины и женщины. Первые преисполнены тревожного ожидания: как поздравить любимую даму, симпатичных подруг или милых коллег по работе. Что им подарить? Вторые же волнуются не меньше: ведь подарки получать, конечно, приятно – но не менее важны и слова любви и признательности, ведь именно этим и ценен праздник.

И, конечно же, вопреки основному предназначению праздника, возникшему более ста лет назад, – заявить женщине о своих правах быть равными с мужчинами сегодня зачастую представительницам прекрасного пола зачастую не хватает одного. А именно – почувствовать себя женщиной. Так давайте же, мужчины, дарить нашим женщинам эту возможность. Причем, не только в праздник, а всегда!

Тем не менее, женщины в своей жизни овладели множеством профессий, все-таки в свое время свои права они защитили. И сегодня никого не удивляет женщина следователь, женщина водитель, не говоря уж про женщину главу поселка или женщину депутата. В канун женского праздника со страниц «Зари» хочется поздравить небольшой коллектив Конаковского муниципального архива, которому по редкому совпадению как раз в этом месяце исполняется ни много ни мало - 85 лет. Нам кажется, что работа в архиве женщине наиболее подходит: ведь только она со своей внимательностью, аккуратностью, кропотливым отношением к работе, своим терпением и выносливостью способна учитывать сотни тысяч различных документов, поступающих в архив.

КОНАКОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ АРХИВУ 85 ЛЕТ

85 лет - это длительный путь, на протяжении которого, благодаря усилиям нескольких поколений архивистов, создан информационный потенциал, позволяющий сегодня изучать историю становления и развития нашего района, который в этом году отмечает свой юбилей - 90 лет. Благодаря кропотливому труду архивистов обеспечивалась и обеспечивается сохранность исторических документов, пополняются архивные фонды - складываются история и преемственность поколений, важных дат и событий.

С образованием Калининской области 29 января 1935 года стали создаваться районные архивы, в этот период организовался и Конаковский районный архив. Документы довоенного периода Конаковского архива погибли во время Великой Отечественной войны, по свидетельству очевидцев были собраны в ящики и направлены для эвакуации в город Калинин. До места назначения не дошли, погибли в пути, поэтому наш архив хранит в основном документы послевоенного периода.

Архив - это надежная гарантия, что память останется жить вечно. Ведь именно в архиве хранится информация о становлении и развитии органов местного самоуправления, о деятельности учреждений образования, культуры, организаций и предприятий района. Все изменения, происходившие в городских и сельских поселениях, а затем в районе, какой бы сферы они ни касались, обязательно находят отражение в документах. За каждым архивным документом стоит история поселка, организаций, учреждений, а в целом - история нашего района. Именно благодаря муниципальному хранению документов удается формировать архивный фонд всего района. Проходят годы, а документальные памятники остаются единственными свидетелями нашей истории.

Нет необходимости говорить о растущей значимости архивов. Современные архивы в России являются не только хранилищами прошлого, но также важными научными и социальными институтами, активно востребованными обществом. Специалистам Конаковского муниципального архива доверена одна из важнейших и ответственных миссий - сохранять и приумножать историческое наследие нашего города и района. Вот уже 85 лет Конаковский муниципальный архив постоянно и кропотливо пополняется управленческой документацией, документами по личному составу от ликвидированных предприятий и организаций, документами личного происхождения.

На 1 января 2020 года создано 308 фондов архивных документов, что составляет 96 555 единиц хранения. Ежегодно архивным отделом выдается более 3500 справок социально-правового характера: о трудовом стаже, заработной плате, награждении, выписки из похозяйственных книг: о составе семьи, наличии земельных участков и т.д. Архив исполняет тематические запросы учреждений и организаций по вопросам их создания, деятельности и реорганизации, о знаменательных и памятных событиях в истории района.

Кроме управленческой документации, архив комплектуется документами личного происхождения: дневники, письма, воспоминания, фотографии граждан, которые внесли особый вклад в развитие нашего города и района, участников и очевидцев исторических событий в жизни своего края. Личные фонды архива - это документы образованных и увлеченных своим делом людей, таких, как Г.В.Лубов, который собрал уникальные документы по истории Конаковского фаянсового завода (фотографии, статьи о жизни и деятельности художников и скульпторов Конаковского фаянсового завода, подшивка газеты «Заводская жизнь», доклады и тексты выступлений Г.В.Лубова и др.) Личные фонды участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: партизанки М.А.Серегиной, В.Н.Поротникова, Л.Е.Кряжева, П.И.Шпилевого; заслуженных врачей РСФСР С.А.Смирнова, Л.К.Шиган; аккомпаниатора народного академического хора ДК им. Воровского А.И.Цветкова; писателя Ю.В.Красавина и др.

При переезде Конаковского архива в новое здание в 2012 году были обнаружены уникальные документы церкви Успения Пресвятой Богородицы в с. Федоровское за 1821 - 1917 годы (план фасада церкви, грамота возведения на степень дьякона Успенской церкви с. Федоровское монаха Александра Зыкова, прошение Епископу Старицкому от церковного старосты Успенской церкви о выделении денежных средств на ремонт церкви, еженедельные журналы «Церковные ведомости», «Тверские Епархиальные ведомости» и др.).

Результатом деятельности архивного отдела является своевременное и качественное оформление документов, подтверждающих пенсионные, наследственные, имущественные права физических и юридических лиц. Оказание помощи посетителям читального зала способствует подготовке рефератов учащимися школ, трудов научными работниками, удовлетворению пользователей в изучении родословной.

Сегодняшний архив является не просто местом для хранения первоисточников - это прежде всего сотрудники, которые честно и профессионально делают свое дело: заведующий архивным отделом Ольга Ивановна Капусткина, главные специалисты архивного отдела Ирина Владимировна Григорьева, Надежда Николаевна Хрустикова. Невидимая на первый взгляд для других работа архивиста требует большой любви, колоссального труда. Сотни страниц, трудно читаемых документов перелистываются для того, чтобы исполнить запросы заявителей и подготовить необходимую информацию.

Специалисты всегда стараются по возможности помочь каждому обратившемуся человеку. Ведь задача служить людям не менее важна, чем восстанавливать для поколений подлинную историю. Работа архивного отдела никогда не заключалась только в выдаче копий документов и архивных справок. Специалисты архивного отдела готовят интересные выставки, оформляют стенды на основе архивных материалов, осуществляют публикации в СМИ в пределах своей компетенции и т. д. Вместе с тем, архивный отдел оказывает методическую и практическую помощь в ведении делопроизводства учреждениям города и района. Архивный отдел посещают исследователи, так как здесь можно найти массу полезной и даже уникальной информации.

Тысячи пожелтевших страниц хранят для нас интересные периоды истории родного края, зачастую являясь единственным источником информации о событиях давно отшумевших лет. Нахождение на хранении в архиве подлинных исторических документов дает возможность пользователям увидеть прошлое, дошедшее до современности через правдивую архивную информацию.

Правда - это то, что соответствует действительности, а архив неотделим от исторической правды, которую в последнее время особенно часто стали переписывать. Это оправдано только в одном случае, если история при этом остается историей: дополняется благодаря архивным сведениям новыми фактами. Здесь и должен сработать статус архива как института коллективной памяти: управленческие документы предприятий и учреждений, переплетаясь с распорядительной документацией органов власти, воспоминаниями очевидцев и фотодокументами, как мазки художника под названием «История» рисуют нам картинку памяти на холсте под названием «Архив». С каждым годом эта картина становится масштабнее, объемнее, насыщенней; с каждым годом эта картина становится ярче, интереснее и богаче, а белых пятен на ней становится все меньше.

Богатство архива - это архивная информация, размещенная на стеллажах архива. Без архивного документа нет истории государства и народа. Они отражают материальную и духовную жизнь общества, имеют бесценное историческое, научное, социальное, политическое, экономическое и культурное значение.

Сегодня архив вновь говорит вам: «Приходите в архив узнать нашу историю и сохранить свою память».

О. КАПУСТКИНА,

заведующий архивным отделом администрации Конаковского района.