ЧЕТЫРЕ НАГРАДЫ НА «ЛЫЖНЕ РОССИИ» - НАШИ!



В последний зимний день 29 февраля в деревне Большое Гришкино Калининского района в 38-й раз состоялся Всероссийский массовый забег регионального этапа «Лыжня России-2020». «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Тверская область впервые провела этап Всероссийской массовой лыжной гонки в 2005 году.

Массовый старт объединил около четырех тысяч поклонников активного и здорового образа жизни из большинства муниципалитетов региона. В программе «Лыжни России» состоялись забеги на 1 км, 2,5 км и 5,5 км для разных возрастных категорий, семейные старты и забег «Без галстуков». Более 4 тысяч человек приняли участие в забегах регионального этапа. На площадке соревнований были организованы развлечения для детей и взрослых, концертная программа и лотерея с розыгрышем призов от партнеров мероприятия. На открытии соревнований выступил председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев и председатель облспорт-комитета Андрей Решетов, который сказал, что, несмотря на сомнения некоторых, что из-за малоснежной зимы «Лыжня России-2020» не состоится, накануне выпал снег, и трасса была полностью готова к гонкам. Он также отметил, что вряд ли еще когда-нибудь такие соревнования пройдут в последний зимний день, причем, 29 февраля, которое случается раз в 4 года. Затем был дан первый старт.

Команда Конаковского района выставила на соревнования около 50 участников. Это представители спортивных школ, поселений города и района, спортсмены с ограниченными возможностями, ветераны, команда «Ветеран-Энергия» Конаковской ГРЭС. По итогам забегов определились обладатели одиннадцати комплектов наград Министерства спорта РФ.

Среди наших представителей тоже есть медали. Среди мужчин 1 место завоевал Сергей Марюков из Редкино. Его появление на лыжне было неожиданным, так как Сергей в это время должен быть на чемпионате мира в Италии, который отменили из-за эпидемии коронавируса. Среди девочек младшего возраста 3 место заняла Анна Демиденко, воспитанница лыжной секции ДЮСШ «Олимп» Конаковского района. Среди семей 2 место завоевала семья Голубевых из г. Конаково. Также 2 место среди женщин - у Анны Ивановой (г. Конаково).

На мероприятии состоялся розыгрыш призов, и нашим представителям посчастливилось выиграть - обладателями призов спортивной направленности стали юная Влада Кошелева и ветеран спорта Анна Нечаева!

Погода способствовала соревнованиям - к обеду она разгулялась, ветер стих, и появилось солнце. К тому же специально подготовленная трасса обеспечивала надежный снежный покров, и лыжи буквально летали при сравнительно небольшой минусовой температуре воздуха. Единственное непопулярное решение, на которое были вынуждены пойти организаторы, – ограничить число спортсменов в каждой из делегаций в среднем почти вдвое – было продиктовано, вопреки утверждениям злых языков, вовсе не из-за экономии. Все дело в самой трассе. Ее в Большом Гришкине в такую неустойчивую погоду легче всего было сохранить, но она оказалась значительно уже, чем на поле у «Декатлона» в микрорайоне Южный г. Твери, где «Лыжня России» проходила много лет до этого. И в створе старта просто нереально было уместиться такому количеству стартовавших спортсменов. Чтобы избежать травм, и решено было массовость самой массовой лыжной гонки страны существенно уменьшить. Так, в забеге «без галстуков» приняли участие всего около полутора десятков «ВИП-лыжников», и первым к финишу пришел председатель облспорткомитета Андрей Решетов, который доказал, что чиновник соответствует профилю возглавляемого ведомства – спортивная форма у него оказалась на высоте.

В целом праздник все равно состоялся, и на этой «Лыжне России» было так же весело, как и всегда! Ведь для участников и гостей соревнований была организована полевая кухня, концертная и анимационная программа. На площадке работал мобильный комплекс информирования и оповещения населения, с помощью которого все желающие могли познакомиться с работой подразделений МЧС России.

Безопасность участников регионального этапа «Лыжни России» обеспечивали сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области, группы аварийно-спасательной службы региона, бригады скорой медицинской помощи, сотрудники полиции, представители общественных организаций и волонтеры.

Подготовил Максим

МАЛАХОВ. Фото автора.