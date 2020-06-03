ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ Анонс выходного дня... и не только

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
6 марта (пятница)
- Зажигательный вечер отдыха и танцев. Гостиная ДК «Современник», начало в 18.00. Вход платный.
- Концерт музыкальных ВИА 70, 80-х годов «Билет в СССР». ГДК им. Воровского, начало в 18.00. Вход платный.
7 марта (суббота)
- Турнир по баскетболу в честь Международного женского дня. ДЮСШ «Олимп», начало в 9-00.
- Праздничный концерт «Любимым, нежным и прекрасным». ДК «Современник», начало в 13.00.
- Спектакль «Душа фарфоровой чашки». ГДК им. Воровского, начало в 18.00. Вход платный.
8 марта (воскресенье)
- Легкоатлетический пробег, посвященный Международному женскому дню. Конаковский бор, начало в 11-00.
9 марта (понедельник)
- Блиц-турнир по шахматам, посвященный Международному женскому дню. Шахматный клуб, начало в 11-00.