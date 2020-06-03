ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ Анонс выходного дня... и не только

6 марта (пятница)

- Зажигательный вечер отдыха и танцев. Гостиная ДК «Современник», начало в 18.00. Вход платный.

- Концерт музыкальных ВИА 70, 80-х годов «Билет в СССР». ГДК им. Воровского, начало в 18.00. Вход платный.

7 марта (суббота)

- Турнир по баскетболу в честь Международного женского дня. ДЮСШ «Олимп», начало в 9-00.

- Праздничный концерт «Любимым, нежным и прекрасным». ДК «Современник», начало в 13.00.

- Спектакль «Душа фарфоровой чашки». ГДК им. Воровского, начало в 18.00. Вход платный.

8 марта (воскресенье)

- Легкоатлетический пробег, посвященный Международному женскому дню. Конаковский бор, начало в 11-00.

9 марта (понедельник)

- Блиц-турнир по шахматам, посвященный Международному женскому дню. Шахматный клуб, начало в 11-00.