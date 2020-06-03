МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Константин Счетчиков -

Почетный гражданин района



Решением Собрания депутатов Конаковского района 26 февраля уроженец села Дмитрова Гора, историк, краевед, автор научно-исторических работ «Корчевская старина», посвященных происхождению всех селений Конаковского района, Константин Иванович Счетчиков удостоен звания «Почетный гражданин».

Константин Иванович родился в селе Дмитрова Гора в 1938 году. После окончания школы служил в армии, затем получил высшее образование в МГУ им. Ломоносова на историческом факультете. Работал научным сотрудником, краеведом и экскурсоводом.

Всю свою жизнь Счетчиков посвятил изучению истории своей малой родины. В своих научно-исторических работах он описал происхождение всех селений Конаковского района (и даже тех, которые навсегда остались под водами Иваньковского водохранилища). Его научные труды признаны историками и краеведами основополагающими и достоверными, составляющими фундамент знаний об истории нашего края.

В настоящее время Константин Иванович продолжает трудиться над историческими очерками, является верным наставником и консультантом для историков, краеведов и музейных работников.

В преддверии празднования 90-летия Конаковского района руководство района выступило инициатором переиздания книги «Корчевская старина». 500 книг будут переданы в образовательные учреждения и библиотеки нашего района.

Конаковцы в Совете Федерации



3 марта в Совете Федерации состоялась встреча председателя Совета Федерации В.И.Матвиенко с тружениками социальной сферы села. Тверскую область представляли директор Дмитрогорской средней школы Александр Прокопьев, главный врач Конаковской ЦРБ Дмитрий Орлов, директор МБУ РМЦ ДК «Современник» Наталья Сергеева.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что работники культуры, спорта и социальной сферы села нуждаются в поддержке посредством федеральных госпрограмм.

Говоря о ситуации на селе сегодня, Валентина Матвиенко отметила, что внимание государства к нему растет, что подтверждает стартовавшая в этом году программа комплексного развития сельских территорий. «Я считаю, что это и наша с вами общая победа, потому что о необходимости принятия такой программы мы говорили постоянно на каждой из наших встреч», - сказала она. Благодаря этому стала возможной реализация ряда социально значимых проектов. В частности - сельской ипотеки на срок до 25 лет по ставке от 0,1 до 3 процентов.

Валентина Матвиенко считает стратегической задачей для страны привлечение кадров в социальную сферу села. С этой целью принято несколько программ, но их недостаточно, полагает она. Спикер напомнила, что хорошо зарекомендовала себя программа «Земский доктор». На ее основе с 2020 года запущена аналогичная программа для сельских учителей. «Мы будем добиваться, чтобы такую поддержку распространить также на сельских работников культуры и спорта», - сказала сенатор. И предложила подумать о принятии программы «Земский социальный работник».

«Мы по каждому вашему предложению отработаем позицию и обязательно подготовим проекты законов, о которых говорили участники встречи. Ни одно предложение не останется без внимания», - сказала Валентина Матвиенко. Обращаясь к присутствовавшим на встрече руководителям министерств и ведомств, она добавила: «У всех министерств много важных задач, но село - это то, что должно быть у каждого в душе. Не будет села - не будет России, не будет села - мы потеряем и традиции, и культуру».



СОСТОИТСЯ ОТЧЕТ ГЛАВЫ РАЙОНА

12 марта, в 12 часов, в районном Дворце культуры «Современник» состоится

отчет главы Конаковского района Олега Владимировича Лобановского.

«Смелые» из Конаковского района

сражались за награды



Военно-спортивная игра «Снежный десант» организована областным молодежным центром и Тверским областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» при поддержке правительства Тверской области.

Площадкой для проведения игры стала территория Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космических сил Министерства обороны РФ.

В этом году в игре участвовали 22 команды из разных муниципальных образований Тверской области. Конаковский район представила команда «Смелые» школы № 7 города Конаково. На протяжении всего дня ребятам предстояло пройти шесть испытаний, среди них конкурс «Статен в строю, силен в бою», соревнования по неполной сборке-разборке АК, соревнования по стрельбе, пневматлон (бег плюс стрельба из пневматической винтовки по падающим мишеням). По словам руководителя делегации специалиста по работе с молодежью молодежного центра «Иволга» Ирины Карповой, команда подготовлена на хорошем уровне, несмотря на погодные условия, обильный снегопад и ветер, ребята старались максимально проявить себя и показать все свои навыки и умения. Победитель в общекомандном зачете определялся по сумме баллов, набранных в конкурсах и соревнованиях. В тройку лидеров «Смелые» не вошли, но, по словам ребят, участие в областных соревнованиях - хороший задел к предстоящим победам.

После прохождения испытаний для всех участников «Снежного десанта» была организована экскурсия по войсковой части.

На повестке дня - вопросы безопасности

В Конаковском районе под председательством главы района Олега Лобановского прошло совместное расширенное заседание антитеррористической комиссии и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Конаковского района.

Участники совещания обсудили ряд вопросов, касающихся обеспечения антитеррористической безопасности и профилактическим мероприятиям по предупреждению террористических угроз на объектах транспортной инфрастуктуры района, руководителям предприятий, осуществляющим перевозки, было рекомендовано проводить инструктажи антитеррористической направленности со всеми ответственными лицами, продолжить работу по размещению на информационных стендах и в общественном транспорте памяток по действиям граждан при обнаружении подозрительных предметов. Силовым структурам - уделять особое внимание объектам с массовым скоплением людей. О мерах по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и территорий Конаковского района от угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных и техногенных пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2020 года, доложил начальник ОНД и ПР по городу Конаково и Конаковскому району Иван Смирнов. Администрациям городских и сельских поселений Конаковского района рекомендовано назначить лиц, ответственных за подготовку к пожароопасному периоду 2020 года и выполнение требований пожарной безопасности на территории городских и сельских поселений Конаковского района. Также главам рекомендован к исполнению перечень мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и защиту населенных пунктов, объектов экономики и прилегающих к ним лесных массивов от пожаров, основанный на реализации целого ряда организационных и инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих защиту поселений от пожаров, основным из которых является поддержание пожарной безопасности на высоком уровне в населенных пунктах, в местах сосредоточения людей, на всех существующих объектах хозяйствования за счет безупречного соблюдения противопожарных норм и требований.

В срок до 20 апреля всем поселениям необходимо осуществить комплекс мер по созданию муниципальной пожарной охраны, добровольных пожарных дружин, организовать привлечение техники и персонала для оказания содействия в локализации пожаров, до 1 мая текущего года главам надо провести работы по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов. О проведении неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Конаковского района и мерах по обеспечению безопасности людей на водоемах на территории Конаковского района участникам совещания доложил руководитель инспекторского отдела ГИМС по городу Конаково Сергей Боровков. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Конаковского района рекомендовано через ЕДДС Конаковского района обеспечить координацию деятельности органов управления Конаковского района Тверской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2020 году. Поселениям, попадающим в районы подтопления, необходимо организовать контроль за прохождением весеннего половодья, запланировать и организовать выполнение комплекса мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением автомобильного дорожного полотна. Управлению образования администрации Конаковского района необходимо организовать проведение дополнительных занятий в образовательных учреждениях по основам безопасности и правилам поведения на водоемах перед началом весенних каникул, отделению ГИМС по городу Конакову и Конаковскому району обеспечить технику и персонал для возможного поиска и спасения людей на водных объектах. ЕДДС Конаковского района организовать мониторинг прохождения весеннего половодья на территории Конаковского района Тверской области и регулярно по результатам мониторинга предоставлять соответствующую информацию председателю КЧС и ОПБ Конаковского района. В завершение заседания его участники единогласно утвердили План мероприятий по предупреждению и минимизации последствий от пожаров в лесах, торфяных месторождениях и населённых пунктах на территории МО «Конаковский район» Тверской области в весенне-летний пожароопасный период 2020 года. По всем рассматриваемым вопросам приняты соответствующие решения, ответственным лицам даны поручения по исполнению принятых решений.

Подготовила Ирина Третьякова