К 90-ЛЕТИЮ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

От центра в стороне стояла наша школа….

(юбилею Селиховской средней школы посвящается)

«Это память опять от зари до зари

беспокойно листает страницы…»

(Учителям и выпускникам военных лет)



Перед вами фотография бывшего выпускника Марьинской школы, учителя физики и математики, бывшего директора Марьинской школы Ивана Ивановича Ермолаева.

В 1929 году восьмилетним мальчишкой пришел он в Марьинскую школу в первый класс.

В 1936-м Иван Иванович закончил Марьинскую семилетку и продолжил обучение в Конаковской десятилетней школе.

Три года пешком, каждый день, в любую погоду ходил он в город, чтобы закончить десятилетку. В 1939 году, после окончания школы, был призван в армию. А когда началась война, ушел на фронт. С войны вернулся в 1946 году. Пришел работать в Марьинскую школу завхозом. А с 1948 года стал учителем начальных классов.

В 1951 году Иван Иванович поступил в Тверской учительский институт и с этого же года начал преподавать в школе физику и математику. С 1959 по 1962 год был директором Марьинской школы, в которой проработал до 1977 года.

Здесь же в школе, вернувшись с войны, познакомился Иван Иванович со своей будущей женой Валентиной Андреевной.

Рука об руку прожили они в мире и согласии 52 года. Физик и лирик. Учитель словесности и учитель математики.

Педагогический стаж Валентины Андреевны начался с 16-летнего возраста. В 1936 году пришла она работать в детский сад воспитателем, а с 1938 года – учителем начальных классов.

Закончила Тверской учительский институт и стала учить детей литературе и русскому языку. На пенсию ушла в 1974 году.

Валентина Андреевна и Иван Иванович часто вспоминали о том, какие трудности переживали они в послевоенные годы. Как вместе с детьми сами заготавливали дрова, как топили зимой печи, как приходилось заниматься при свете керосиновой лампы. Но говорили об этом как-то без горечи и возмущения. Сколько же энтузиазма было в этих людях, позавидовать можно. Жили как-то по-другому что ли. Дружнее и добрее, может быть, были. Трудности объединяли теснее. Вместе готовились к праздникам, вместе делили будни. Валентина Андреевна вспоминала, как выезжали выступать с концертами в госпиталь во время войны. А главное, несмотря ни на что, никогда не унывали.

36 лет проработала Валентина Андреевна в нашей школе. Педагогический стаж Ивана Ивановича 30 лет. Так уж получилось: меньше на целую войну...

К 75-летию Великой Победы

ГЕРОИ ВОЙНЫ

Никто об этом забыть не вправе…

Мы защищали весь шар земной,

Теперь и мысленно не представить,

Чем стал бы мир без победы той…



Один из таких героев – Виктор Владимирович Михайлов, наш отец. Вся его жизнь – это подвиг (почти пять лет был на войне – финской и Великой Отечественной). А там, как у Юлии Друниной: «Я только раз видала рукопашный, раз наяву и тысячу – во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне».

В 16 лет, после окончания средней школы в Клину, поступил в Московскую артшколу (бывший кадетский корпус им. Красина). В 20 лет окончил эту школу на отлично и начал военную жизнь в Белорусском военном округе в г. Витебске. В 1939 году направлен в Ленинградскую военную академию. Учился недолго, исключили, потому что брата Константина репрессировали как врага народа. А 30 ноября 1939 года началась война с Финляндией, и папу отправили на фронт. Всю войну был на фронте, а потом…

22 июня 1941 года «страна огромная встала на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой». И папа, верный воинскому долгу, из г. Витебска начал свой боевой путь против мощных бронетанковых и моторизованных войск Германии, сознавал, что в этой войне решалась судьба Родины и жизнь каждого человека. Из дневника героя «Фронтовые дороги»: «Страшная громада фашистских полчищ вторглась в Белоруссию. В это время мы имели большие затруднения с материальным обеспечением: недостаток горючего, ограниченное количество боеприпасов и нарушенная связь. Поэтому под напором гитлеровцев пришлось отходить на восток. Велись арьергардные бои, которые были предназначены для охранения войск, совершающих отход от фронта в тыл. Основное назначение их – задержать наступающего противника на определенных рубежах, выиграть время. Отступали… Оказавшись в окружении, израсходовав все боеприпасы, разбились на группы и пытались попасть к своим. Но фашисты с трех сторон обложили нас и взяли в плен.

Лагерь военнопленных находился в городе Невель Псковской области. Туда нас всех и разместили. Ужасы плена описывать страшно и тяжело.

Спустя три месяца, под покровом ночи, группа военнопленных устроила побег. Добравшись до своих, вместо радости свободы пришлось испытать унижения, издевательства, допросы в спецлагере НКВД в городе Суздале Владимирской области. И, наконец, штрафной батальон».

И виноват ли я, не виноват,

В атаку тело бросив окрылено,

Умру, солдат штрафного батальона,

За Родину, за гвардии солдат.

Умея преодолеть боязнь смерти и обладая большой силой воли, папа не умер, а продолжал бить врага. Какие-то невидимые силы сохранили ему жизнь. И уже в ноябре 1942 года он был переброшен на Волховский фронт в должности командира батареи 942-го артиллерийского полка 374-й стрелковой дивизии. С этой дивизией капитан Михайлов начал наступление по прорыву блокады Ленинграда со стороны Новгорода, отрезав Синявскую группировку противника и перехватывая его коммуникации на западе.

Из дневника «Фронтовые дороги»: «Особенно ожесточенные сражения были на рубеже рокадной дороги Новгород – Чудово, в результате огнем дивизиона было уничтожено более 50 машин, 5 бронетранспортеров, много лошадей и повозок и более 500 фашистов. За эти бои была награда – орден Красной Звезды.

После освобождения Ленинграда и Новгорода их часть продолжала наступление в направлении Батецкой дуги. В одном из боев папа был тяжело ранен и контужен. С 23 февраля 1943 года был в госпитале почти год. Но полученные раны не отпускали его всю жизнь. Он говорил: «Мы так давно пришли с войны, а все она при нас и с нами». Был инвалидом 1 группы.

После госпиталя дороги фронтовые продолжались. Надо было освобождать Советское Заполярье. Из дневника героя: «Разгрузились на станции Кола, недалеко от Мурманска. По болотам и камням совершили марш-бросок в район гор Большого и Малого Кариквайвиш.

В горах все подступы были очень хорошо прикрыты заграждениями – НЗО, ПЗО, ДОПами, поэтому было тяжело подвезти боеприпасы для непосредственного сопровождения пехоты огнем и колесами артиллерии. Первые атаки не имели успеха. Немцам удалось нанести удар. Наша артиллерия несколько заволновалась, но не дрогнула и продолжала вести из пулеметов огонь по наступавшим целям.

Подала голос и гаубичная артиллерия. Подмога пришла и от местного населения. Выручили оленьи упряжки, которые подвозили все необходимое.

В районе Петсамо (ныне поселок Печенга Мурманской области) высадился морской десант, а на территории Норвегии была создана мотомеханизированная бригада в составе батальона танков, двух дивизионов артиллерии, двух батальонов пехоты, роты саперов и роты связи. Начались непрерывные атаки. Все более мощные. Пехота наступала по дороге Петсамо – Киркинес. Враг понес тут большой урон и был отброшен. Все, кто принимал участие в этом сражении, были герои, многие погибли. У папы есть медаль «За оборону Заполярья».

Весной 1945 года артиллерийский полк, где служил капитан Михайлов, был переброшен в район стыка трех границ – Белоруссии, Литвы, Польши. Полностью освободив Белоруссию, большую часть Литвы, войска вошли на территорию Польши. Маршем через Сувалки и Мазурские болота, через Вельборк сосредоточились в районе Бродница, где были включены в состав 3-го Белорусского фронта под командованием К.К.Рокоссовского. Его армия должна была наступать по побережью Балтийского моря на Свинемюнде (Синеустье) и далее – Грейфсвальд, Гдыню и Гданьск. Из дневника: «Памятны тяжелые бои за города Польши Гдыня и Гданьск. Эти города обороняли почти два десятка вражеских дивизий. Во время штурма в заливе бой вели и вражеские корабли. Каждый дом был превращен в огневые точки. Особенно упорно гитлеровцы дрались в крупных зданиях, заводских и фабричных корпусах. Наши расчеты на быстрое преодоление неприятельской обороны не оправдались. Пришлось войскам разбиться на штурмовые группы, в них входили пехотинцы, артиллеристы, танкисты и саперы. И тут в дело включилась авиация. Штурмовики атаковали корабли на малых высотах со всех сторон, а сверху на врага обрушивали свой груз бомбардировщики. 30 марта с большими потерями Гданьск был полностью освобожден. За отличие в этих боях многие солдаты и командиры были отмечены государственными наградами, некоторые – посмертно. Я выжил (случайно) и получил медаль «За боевые заслуги».

Славой бессмертной покроем

В битвах свои имена,

Только отважным героям

Радость победы дана!

5 мая 1945 года.

Это величайшее счастье – Победа! – застало нашего отца севернее города Свинемюнда (Синеустье), когда еще шли бои при форсировании реки Одер. Был приказ – остановить огонь! Радости не было конца. Все понимали, что до конца выполнили свой долг. Люди гордились, что какая-то и их крупица мучений и страданий вернула свободу всем народам Европы, они отстояли Родину.

2 августа 1945 года в воинскую часть, где служил папа, пришло приятное сообщение: гвардии капитан В.В.Михайлов, офицер разведки полка Двинской Краснознаменной дивизии достоин награждения орденом Красной Звезды за боевые действия по защите СССР и других народов в Отечественной войне (на фронтах Отечественной войны).

Фронты Отечественной войны, в которых участвовал наш герой: Западный, Калининский, Ленинградский, 2-й Прибалтийский, 3-й Прибалтийский, Карельский, 2-й Белорусский.

Мы всю жизнь гордимся своим отцом, на долю которого выпали тяжелые, сверхчеловеческие испытания. Но несмотря на это он был предан своей семье и своей Родине. О таких людях писали, пишут и будут писать книги. Мудрые строки Евгения Евтушенко и о нашем отце тоже:

…Но я себе шептал: «Я не убит»,

И как бы рупора ни голосили,

Не буду я в обиде на Россию –

Она превыше всех моих обид.

По тяжелым фронтовым дорогам кадрового офицера В.В.Михайлова читателей

провели его дочери Генриэтта СОЛОВЬЕВА и Тамара ЕРМОЛАЕВА.



РОВЕСНИКИ РАЙОНА

В юбилейный для Конаковского района год районный совет ветеранов чествует тех старожилов конаковской земли, которые в этом году отмечают свое 90-летие. Они – ровесники Конаковского района, и таких людей в районе – свыше полутора сотен. В марте свое 90-летие отмечают следующие наши жители:

1 марта – Кондрашина Анна Тимофеевна, г. Конаково.

2 марта – Галкина Зинаида Ивановна, п. Редкино.

5 марта – Лучко Петр Васильевич, г. Конаково.

7 марта – Накыдалюк Зоя Степановна, г. Конаково.

10 марта – Волков Виктор Алексеевич, г. Конаково; Громова Лидия Николаевна, п. Редкино.

11 марта – Чурбанова Лидия Ильинична, г. Конаково.

12 марта – Мещанинова Лидия Ивановна, г. Конаково; Юдина Антонина Павловна, г. Конаково.

15 марта – Елисеева Нина Николаевна, п. Редкино.

19 марта – Чеботарь Тамара Ивановна, п. Редкино.

20 марта – Букина Мария Егоровна, п. Изоплит.

23 марта – Шаров Василий Иосифович, г. Конаково.

24 марта – Шамсутдинова Александра Максимовна, г. Конаково.

25 марта – Малышкина Клавдия Георгиевна, г. Конаково.

26 марта – Канищева Галина Ивановна, Попкова Мария Ивановна, п. Изоплит.

27 марта – Ярыгина Мария Ивановна, г. Конаково.

28 марта – Комягина Раиса Егоровна, п. Изоплит; Розанова Александра Васильевна, п. Козлово.