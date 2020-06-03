ДОРОГОМУ И ЛЮБИМОМУ УЧИТЕЛЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

11 марта свой 90-летний юбилей отмечает Лидия Ильинична Чурбанова, учитель русского языка и литературы средней школы № 3 г. Конаково. Лидия Ильинична остаётся для нас, её учеников, любимым учителем, наставником и другом. И сегодня она так же молода душой, полна оптимизма и жизни.

Вспоминая школьные годы, сразу погружаешься в ту прекрасную атмосферу, которая царила на уроках. Атмосферу добра, взаимопонимания и, конечно, любви. Любви к родному русскому языку и литературе. Любви к прекрасным стихам наших русских поэтов. Лидия Ильинична всегда старалась донести до наших сердец всю суть и красоту преподаваемых предметов.

Прошло уже много лет, а в душе мы остаёмся все теми же девчонками и мальчишками, бежавшими в нашу родную школу на уроки, навстречу учителю. И хочется выразить слова благодарности и признательности Лидии Ильиничне за её непростой труд и работу. Работу, связанную с воспитанием и формированием личности каждого ученика. Ведь мы были детьми. Со своими ошибками, разочарованиями и даже трагедиями. Наши юные сердца нуждались в поддержке, добром слове и понимании. Лидия Ильинична стала для нас настоящим другом и наставником! И в наши дни, навещая любимую учительницу, мы чувствуем себя юными и молодыми. И очень рады встрече с ней. Спешим поделиться своими успехами, рассказать о своей жизни и крепко обнять своего учителя.

Эти строки мы посвящаем ей. В них – воспоминания о тех прекрасных годах, когда мы были ее учениками.

***

Звонок прозвенел.

Мы примчались все в класс.

Румяные щёки на лицах у нас.

В глазах озорные блестят огоньки, никто не поднимет напрасно руки.

Вошла учительница в класс.

И захватило дух у нас…

Кто был к уроку не готов, не мог связать и пару слов.

Глаза в учебник опустил.

Со стороны был тих и мил.

Учительницы мудрый взгляд окинул класс: ребят, девчат.

И голос звонко зазвучал.

Спокойно, ровно.

Класс молчал.

Идёт урок литературы.

Сидит Андрюшка очень хмурый.

А восьмиклассница

Маринка стоит пред классом, как картинка.

И наизусть стихи читает, за партой

Сашка всё мечтает.

Пятиминутка удалась!

Тревога в сердце улеглась.

Читали Пушкина и Фета, такая уж была примета,

Что класс к уроку был готов. В миру поэзии, стихов.

Учительница улыбнулась. Как бела лебедь встрепенулась.

Онегин стал героем дня, в эпоху прошлую маня.

И мнение своё сказать, и смело, страстно рассуждать.

И что такое Правда,

Честь. Где Уважение, где Лесть,

Учили на уроке нас, жизнь представляя без прикрас.

И это в жизни пригодилось. В душе надежда зародилась,

А в каждом сердце – красота, любовь к России и мечта!

Спасибо вам хотим

сказать и нашим детям рассказать

Про то, что верили вы в нас, в наш дружный, шумный, юный класс.

В такой чудесный весенний день мы от всей души поздравляем нашего учителя с днем рождения. И опять – стихами!

Март пришёл, весна идёт, птицы песни распевают.

Солнце по небу плывёт, ветер тучи разгоняет.

И в такой чудесный день наш учитель дорогой

День рожденья отмечает, поздравленья принимает,

Радуется всей душой!

Первые цветы весенние – ароматов вдохновение,

Распускаются сейчас.

И тюльпаны, и мимоза очаровывают вас!

Солнышко тепла желает и улыбок, ярких глаз.

Птицы песни свои дарят с посвящением для вас.

И шумит, несётся ветер,

Он желает всей душой

Вам здоровья, сил на свете, восхищать всех красотой!

Красотою сердца нежного, красотою ваших глаз,

Ваших мыслей, слов,рассказов, что так важно нам сейчас.

И звенит капель весенняя и желает счастья вам.

Кошка ласково мурлычет.

Трётся, ластится к ногам.

И весь мир вас поздравляет!

Чудеса свои вам дарит!

Добрых и родных людей. И побольше светлых дней!

Выпускники средней школы

№ 3 разных лет.