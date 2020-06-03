ДОРОГОМУ И ЛЮБИМОМУ УЧИТЕЛЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

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11 марта свой 90-летний юбилей отмечает Лидия Ильинична Чурбанова, учитель русского языка и литературы средней школы № 3 г. Конаково. Лидия Ильинична остаётся для нас, её учеников, любимым учителем, наставником и другом. И сегодня она так же молода душой, полна оптимизма и жизни.
Вспоминая школьные годы, сразу погружаешься в ту прекрасную атмосферу, которая царила на уроках. Атмосферу добра, взаимопонимания и, конечно, любви. Любви к родному русскому языку и литературе. Любви к прекрасным стихам наших русских поэтов. Лидия Ильинична всегда старалась донести до наших сердец всю суть и красоту преподаваемых предметов.
Прошло уже много лет, а в душе мы остаёмся все теми же девчонками и мальчишками, бежавшими в нашу родную школу на уроки, навстречу учителю. И хочется выразить слова благодарности и признательности Лидии Ильиничне за её непростой труд и работу. Работу, связанную с воспитанием и формированием личности каждого ученика. Ведь мы были детьми. Со своими ошибками, разочарованиями и даже трагедиями. Наши юные сердца нуждались в поддержке, добром слове и понимании. Лидия Ильинична стала для нас настоящим другом и наставником! И в наши дни, навещая любимую учительницу, мы чувствуем себя юными и молодыми. И очень рады встрече с ней. Спешим поделиться своими успехами, рассказать о своей жизни и крепко обнять своего учителя.
Эти строки мы посвящаем ей. В них – воспоминания о тех прекрасных годах, когда мы были ее учениками.
***
Звонок прозвенел.
Мы примчались все в класс.
Румяные щёки на лицах у нас.
В глазах озорные блестят огоньки, никто не поднимет напрасно руки.
Вошла учительница в класс.
И захватило дух у нас…
Кто был к уроку не готов, не мог связать и пару слов.
Глаза в учебник опустил.
Со стороны был тих и мил.
Учительницы мудрый взгляд окинул класс: ребят, девчат.
И голос звонко зазвучал.
Спокойно, ровно.
Класс молчал.
Идёт урок литературы.
Сидит Андрюшка очень хмурый.
А восьмиклассница
Маринка стоит пред классом, как картинка.
И наизусть стихи читает, за партой
Сашка всё мечтает.
Пятиминутка удалась!
Тревога в сердце улеглась.
Читали Пушкина и Фета, такая уж была примета,
Что класс к уроку был готов. В миру поэзии, стихов.
Учительница улыбнулась. Как бела лебедь встрепенулась.
Онегин стал героем дня, в эпоху прошлую маня.
И мнение своё сказать, и смело, страстно рассуждать.
И что такое Правда,
Честь. Где Уважение, где Лесть,
Учили на уроке нас, жизнь представляя без прикрас.
И это в жизни пригодилось. В душе надежда зародилась,
А в каждом сердце – красота, любовь к России и мечта!
Спасибо вам хотим
сказать и нашим детям рассказать
Про то, что верили вы в нас, в наш дружный, шумный, юный класс.
В такой чудесный весенний день мы от всей души поздравляем нашего учителя с днем рождения. И опять – стихами!
Март пришёл, весна идёт, птицы песни распевают.
Солнце по небу плывёт, ветер тучи разгоняет.
И в такой чудесный день наш учитель дорогой
День рожденья отмечает, поздравленья принимает,
Радуется всей душой!
Первые цветы весенние – ароматов вдохновение,
Распускаются сейчас.
И тюльпаны, и мимоза очаровывают вас!
Солнышко тепла желает и улыбок, ярких глаз.
Птицы песни свои дарят с посвящением для вас.
И шумит, несётся ветер,
Он желает всей душой
Вам здоровья, сил на свете, восхищать всех красотой!
Красотою сердца нежного, красотою ваших глаз,
Ваших мыслей, слов,рассказов, что так важно нам сейчас.
И звенит капель весенняя и желает счастья вам.
Кошка ласково мурлычет.
Трётся, ластится к ногам.
И весь мир вас поздравляет!
Чудеса свои вам дарит!
Добрых и родных людей. И побольше светлых дней!
Выпускники средней школы
№ 3 разных лет.