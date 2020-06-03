ДОРОГОМУ И ЛЮБИМОМУ УЧИТЕЛЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

posted by admin on пт, 03/06/2020 - 09:40

11 марта свой 90-летний юбилей отмечает Лидия Ильинична Чурбанова, учитель русского языка и литературы средней школы № 3 г. Конаково. Лидия Ильинична остаётся для нас, её учеников, любимым учителем, наставником и другом. И сегодня она так же молода душой, полна оптимизма и жизни.
Вспоминая школьные годы, сразу погружаешься в ту прекрасную атмосферу, которая царила на уроках. Атмосферу добра, взаимопонимания и, конечно, любви. Любви к родному русскому языку и литературе. Любви к прекрасным стихам наших русских поэтов. Лидия Ильинична всегда старалась донести до наших сердец всю суть и красоту преподаваемых предметов.
Прошло уже много лет, а в душе мы остаёмся все теми же девчонками и мальчишками, бежавшими в нашу родную школу на уроки, навстречу учителю. И хочется выразить слова благодарности и признательности Лидии Ильиничне за её непростой труд и работу. Работу, связанную с воспитанием и формированием личности каждого ученика. Ведь мы были детьми. Со своими ошибками, разочарованиями и даже трагедиями. Наши юные сердца нуждались в поддержке, добром слове и понимании. Лидия Ильинична стала для нас настоящим другом и наставником! И в наши дни, навещая любимую учительницу, мы чувствуем себя юными и молодыми. И очень рады встрече с ней. Спешим поделиться своими успехами, рассказать о своей жизни и крепко обнять своего учителя.
Эти строки мы посвящаем ей. В них – воспоминания о тех прекрасных годах, когда мы были ее учениками.
***
Звонок прозвенел. 
Мы примчались все в класс. 
Румяные щёки на лицах  у нас. 
В глазах озорные блестят огоньки, никто не поднимет напрасно  руки. 
Вошла учительница  в класс.          
И   захватило дух у нас… 
Кто был к уроку не готов, не мог связать и пару слов.
Глаза в учебник опустил. 
Со стороны был тих  и мил. 
Учительницы мудрый взгляд окинул класс: ребят, девчат. 
И голос звонко зазвучал. 
Спокойно, ровно. 
Класс молчал.
Идёт урок литературы. 
Сидит Андрюшка очень хмурый.
А восьмиклассница 
Маринка стоит пред классом, как картинка. 
И наизусть стихи читает, за      партой 
Сашка всё мечтает. 
Пятиминутка удалась! 
Тревога в сердце  улеглась. 
Читали Пушкина и Фета, такая уж была примета, 
Что класс к уроку был готов. В миру поэзии,  стихов. 
Учительница улыбнулась. Как бела лебедь встрепенулась. 
Онегин стал героем дня, в эпоху прошлую маня. 
И мнение своё сказать, и смело, страстно рассуждать. 
И что такое Правда, 
Честь. Где Уважение, где Лесть, 
Учили на уроке нас, жизнь   представляя без прикрас. 
И это в жизни пригодилось. В душе надежда зародилась, 
А в каждом сердце – красота, любовь к России и мечта!
Спасибо вам хотим 
сказать и нашим детям рассказать
Про то, что верили вы в нас, в наш дружный, шумный, юный класс.
В такой чудесный весенний день мы от всей души поздравляем нашего учителя с днем рождения. И опять – стихами!
Март пришёл, весна идёт, птицы песни распевают.
Солнце по небу плывёт, ветер тучи разгоняет.
И в такой чудесный день наш учитель дорогой 
День рожденья отмечает, поздравленья принимает, 
Радуется всей душой!
Первые цветы весенние – ароматов вдохновение, 
Распускаются сейчас. 
И тюльпаны, и мимоза очаровывают вас!
Солнышко тепла желает и улыбок, ярких глаз. 
Птицы песни свои дарят с посвящением для вас. 
И шумит, несётся ветер, 
Он желает всей душой 
Вам здоровья, сил на свете, восхищать всех красотой!
Красотою сердца нежного, красотою ваших глаз, 
Ваших мыслей, слов,рассказов, что так важно нам сейчас. 
И звенит капель весенняя и желает счастья вам. 
Кошка ласково мурлычет. 
Трётся, ластится  к ногам. 
И весь мир вас поздравляет! 
Чудеса свои вам дарит! 
Добрых и родных людей. И побольше светлых дней!
Выпускники средней школы 
№ 3 разных лет.

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