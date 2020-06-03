Молодёжи Тверской области предлагают изучить семейные архивы времен Великой Отечественной войны

Молодежь Тверской области в возрасте от 14 до 18 лет приглашают принять участие во всероссийском творческом конкурсе «Моя семья в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», который проводится в преддверии празднования 75-летия Великой Победы.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие проекты важны для патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения памяти о Великой Отечественной войне и ее героях.

«Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Игорь Руденя.

Для участия в конкурсе необходимо выполнить творческую работу на одну из предложенных тем: «Я смотрю на фронтовую фотографию» – анализ отдельной фотографии, истории ее появления, судьбы людей в тот период; «Семейные реликвии – военные трофеи» – описание отдельной вещи, привезенной или присланной с фронта участником боевых действий или прошедшей с бойцом его военный путь; «Судьба семьи в истории страны» – комплексное исследование истории семьи во время Великой Отечественной войны по семейным архивам и воспоминаниям; «Треугольники с войны» – исследование семейного архива, писем, почтовых открыток, личных дневников, фотографий.

Конкурные документы и работы необходимо отправлять в срок до 6 апреля 2020 года на адрес электронной почты - pochtapobeda75@mail.ru.

Информация о результатах конкурса и дате награждения победителей будет опубликована на сайте Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ не позднее 16 апреля 2020 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области