КОНАКОВСКИЕ РОДНИКИ

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Александр ВУКОЛОВ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАМЫ
С каждым годом все быстрее,
Точно всадник, время мчится.
Лишь вчера было пятнадцать,
А сегодня уже тридцать.
Отношенье к юбилеям
Изменяется с годами,
Раньше стол нам накрывали,
А теперь уже мы сами.
Правда, есть особый праздник,
Он для нас любимый самый:
Чем мы старше, тем дороже
День рожденья нашей мамы.
Мы, конечно, в раннем детстве
Еще слабо понимаем,
Как глаза ее и руки
Нашу жизнь оберегают.
А потом, когда взрослеем,
Можем запросто обидеть,
Да и никакой проблемы
В этом, в общем-то, не видеть.
Ну а мама – это мама,
Ясно в жизни или тучи,
Нас она всегда согреет,
Словно солнца теплый лучик.
А когда приходит осень,
Мы становимся мудрее,
Понимая, что, как мама,
Так никто нас не согреет.
Здесь секрета нет, а просто,
Не ценивший близкой самой,
Сам становишься с годами
Или папой, или мамой.
И успеть вернуть заботу
Постараться должен каждый,
Чтобы не пришлось о прошлом
Горько пожалеть однажды.
И невероятно важно
Показать ребенку это,
Чтоб он видел ежедневно:
Бабушка теплом согрета.
Если в ваших отношеньях
Он любовь и радость видит,
Есть надежда, что под старость
Он вас тоже не обидит.
Борис Осипов
ДОБРЫЙ МАРТ
Добрый март с голубыми глазами,
Лунный свет на холодном окне.
Ах, весна, что ты делаешь с нами?
Разлучаешь с привычными снами
И капелью звенишь в тишине.
Словно нежная вербная почка,
Сердце хочет увидеть простор.
И рождается светлая строчка,
И, волнуясь, смущенная дочка
С мамой тайный ведет разговор.
Добрый март! Мы с тобою согреты,
Уходить из мечты не спеши.
Дальний родственник русского лета,
Одари нас летящим рассветом,
Высотой пробужденной души.
Сергей Егоров
Весна
Я жду весны, как ждёт голодный хлеба,
Мы с ней одним наречьем говорим.
Как птице в клетке не хватает неба,
Так мы с тобой надеждами горим.
Надеждами, рассказанными мудро,
Веселым ветром, голосом листвы.
Под ясный свет пронзительного утра,
Под шепот нежный бархатной травы.
Прохладная стремительная осень
Подхватит на рисковом вираже.
Мы так давно печаль на сердце носим,
Пора бы и расстаться с ней уже.
Весенний луч улыбкою поможет.
Прекрасен мир, но короток, как вскрик.
Мой лучший миг пока ещё не прожит.
Я жду весны, и он придёт, тот миг.
Улыбка
Улыбнись, улыбка красит
Наши лица в час веселья.
Улыбнись, сегодня праздник -
День восьмой настал весенний.
Я хочу приятным словом
Поделиться - есть причина.
В этот вечер быть суровым
Непременно для мужчины.
За год всякое бывало,
Вёл себя я некрасиво,
Принесу деньжонок мало,
То попью с друзьями пива.
То ругнусь отчасти матом,
То в сердцах побью посуду...
Быть по жизни виноватым
Надоело, и не буду.
Я сейчас нежней котёнка,
Слаще хрупкого печенья
Голосочком тонко-тонко
У тебя прошу прощенья,
И вокруг родной усадьбы
Я готов с задорной прытью
Словно в день весёлой свадьбы
На руках тебя носить я.
По тропиночке хрустящей
Принесу букет в азарте.
Что мужчина настоящий,
День восьмой покажет в марте.
Оливье подвину влево,
В центре ваза для букета.
Для меня ты - королёва
Всероссийского банкета.
Мне совсем немного надо,
Когда ляжет сумрак зыбкий,
Чтоб в ответ на нежность взгляда
Ты ответила улыбкой.
***
Я утону в твоих глазах
Навеки, безвозвратно.
В моих коротких, сладких снах
Свежа ты и азартна.
Легко по жизни мы идём,
Летим, как запах хлеба.
Любовь щекочет нас дождём,
Ласкает манной с неба.
Все драмы жизни не для нас,
Реальности не тронут.
Я ускользаю в бездну глаз,
В глубокий чистый омут.
И лишних слов не говорить,
Не тратить губ движенья.
Напрасно хочется продлить
Счастливые мгновенья.
Умчится сон, весёлый сон
Коротким летним градом,
Но сердце бьётся в унисон
С моей любимой рядом.