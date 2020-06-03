КОНАКОВСКИЕ РОДНИКИ

Александр ВУКОЛОВ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАМЫ

С каждым годом все быстрее,

Точно всадник, время мчится.

Лишь вчера было пятнадцать,

А сегодня уже тридцать.

Отношенье к юбилеям

Изменяется с годами,

Раньше стол нам накрывали,

А теперь уже мы сами.

Правда, есть особый праздник,

Он для нас любимый самый:

Чем мы старше, тем дороже

День рожденья нашей мамы.

Мы, конечно, в раннем детстве

Еще слабо понимаем,

Как глаза ее и руки

Нашу жизнь оберегают.

А потом, когда взрослеем,

Можем запросто обидеть,

Да и никакой проблемы

В этом, в общем-то, не видеть.

Ну а мама – это мама,

Ясно в жизни или тучи,

Нас она всегда согреет,

Словно солнца теплый лучик.

А когда приходит осень,

Мы становимся мудрее,

Понимая, что, как мама,

Так никто нас не согреет.

Здесь секрета нет, а просто,

Не ценивший близкой самой,

Сам становишься с годами

Или папой, или мамой.

И успеть вернуть заботу

Постараться должен каждый,

Чтобы не пришлось о прошлом

Горько пожалеть однажды.

И невероятно важно

Показать ребенку это,

Чтоб он видел ежедневно:

Бабушка теплом согрета.

Если в ваших отношеньях

Он любовь и радость видит,

Есть надежда, что под старость

Он вас тоже не обидит.



Борис Осипов

ДОБРЫЙ МАРТ

Добрый март с голубыми глазами,

Лунный свет на холодном окне.

Ах, весна, что ты делаешь с нами?

Разлучаешь с привычными снами

И капелью звенишь в тишине.



Словно нежная вербная почка,

Сердце хочет увидеть простор.

И рождается светлая строчка,

И, волнуясь, смущенная дочка

С мамой тайный ведет разговор.