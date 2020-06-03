Тверьстат информирует

Финансовые результаты работы организаций

Конаковского района за 2019 год

На территории Конаковского района в 2019 году работали 43 крупных и средних организации. В 2019 году ими была получена сальдированная прибыль в размере 1480,8 млн. рублей, что на 44% меньше, чем в предыдущем году (по сопоставимому кругу предприятий). Это связано с увеличением убыточных организаций на 9 процентных пунктов и суммы убытка на 24% по сравнению с 2018 годом.

Основной объем прибыли прибыльных организаций приходился на обрабатывающие производства (62%) и сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство (37%). Среди обрабатывающих производств большее влияние на формирование прибыли оказали организации, занятые в производстве прочей неметаллической минеральной продукции, – 36%, производстве химических веществ и химических продуктов – 13%, производстве пищевых продуктов – 7%, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 5%.

Основные объемы убытков были сосредоточены в обрабатывающих производствах (52% убытков убыточных организаций района), в том числе в производстве пищевых продуктов (25%) и производстве прочей неметаллической минеральной продукции (11%), а также в деятельности по операциям с недвижимым имуществом (28%).

По объему сальдированной прибыли Конаковский район занимает 3 место среди всех муниципальных районов и городских округов Тверской области (после Кувшиновского и Калининского районов), что свидетельствует о высоком вкладе района в экономику области.

Вклад Конаковского района в прибыль прибыльных предприятий области составил 2085,8 млн. руб., или 7% от общего объема (3 место среди муниципальных районов и городских округов Тверской области).

Доходность организаций Конаковского района составила 7 копеек на каждый вложенный в производство и реализацию продукции рубль, экономическая выгода от использования имущества – 3 копейки с каждого рубля, вложенного в имущество.

Один из главных показателей платежеспособности организаций – коэффициент текущей ликвидности (покрытия) составил 186%, что свидетельствует о недостаточном обеспечении данных организаций оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения краткосрочных обязательств.

Показатели финансовой устойчивости крупных и средних предприятий Конаковского района в 2019 году также были ниже нормативных ограничений. Так, коэффициент автономии, характеризующий степень независимости от внешних источников финансирования, составил 46% (при нормативном ограничении ≥50%). Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, характеризующий наличие собственных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, был на уровне - 41% (при нормативном ограничении 10%).