В Твери впервые пройдут матчи плей-офф Молодежной хоккейной лиги

5 марта молодежная хоккейная команда «Динамо» завершила регулярный чемпионат Молодежной хоккейной лиги матчем в Череповце с местным «Алмазом». Всего в ходе чемпионата в 64-х матчах команда одержала 38 побед, набрала 78 очков и заняла 6-е место в конференции «Запад» Молодежной хоккейной лиги.

В первом раунде плей-офф динамовцы сыграют с «Красной Армией». Первые матчи пройдут 10 и 11 марта в Москве, два ответных матча запланированы на 14 и 15 марта в Твери, на домашнем льду в СК «Юбилейный».

Тверской регион в настоящее время является тренировочной площадкой двух команд: в областной столице размещена команда Высшей хоккейной лиги – «Динамо» (Тверь) и Молодёжной хоккейной лиги – «Динамо» (Москва). В июне прошлого года соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея на территории Верхневолжья подписали Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор ХК «Динамо» (Москва) Евгений Кровопусков.

По мнению главы региона, это событие стало важной страницей в развитии тверского профессионального и юношеского хоккея.

Одна из приоритетных задач Правительства Тверской области – обеспечить жителям региона комфортные условия для занятий спортом.

Сегодня отделения хоккея работают в муниципальных спортивных школах в Старице, Ржеве, Конаково, Кимрах, Бологое и Калязине. В Твери действует спортивная школа олимпийского резерва по хоккею. Всего этим видом спорта занимаются более 1000 жителей региона, в том числе развивается женский хоккей. Тренерский штат спортшкол насчитывает более 30 человек. Действует молодежная команда «Тверичи».

В Тверской области начинали спортивный путь многие известные хоккеисты. Это олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук, финалист Кубка Стэнли 2003 года Алексей Смирнов, чемпионы мира 2012 года Денис Кокарев, Евгений Рясенский и Денис Денисов, чемпион мира 2014 года Александр Кутузов.

В регионе проводятся международный турнир «Кубок Ильи Ковальчука», первенство национальной молодежной хоккейной лиги, областные чемпионаты и первенства, первенство студенческой хоккейной лиги и другие соревнования.

Пресс-служба Правительства Тверской области