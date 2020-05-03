Игорь Руденя поздравил сотрудниц Тверской областной библиотеки им. А.М.Горького с предстоящим Международным женским днём

5 марта Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с коллективом Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького. Глава региона поздравил сотрудниц главной библиотеки региона с наступающим Международным женским днём, обсудил реализацию ряда проектов, разработанных учреждением.

«Благодаря вашей работе Тверская область обладает настоящим сокровищем. Школьники и студенты, краеведы и учёные, просто увлечённые чтением люди – для многих это здание является вторым домом. Хочу поблагодарить вас за любовь к своей работе, за продолжение традиций просвещения в нашей стране. Вы приобщаете своих читателей к лучшим образцам современной и классической литературы, к богатейшему историческому наследию нашего края, способствуете духовному, культурному и патриотическому воспитанию молодёжи», - сказал Игорь Руденя.

В преддверии 75-летия Великой Победы библиотека стала главным исполнителем и партнёром в реализации проекта Тверского библиотечного общества «Непереизданная история подвига Советского солдата на страницах газет Тверской области 1941-1945 гг.». Инициатива стала победителем второго конкурса Фонда президентских грантов 2019 года.

«Очень важно, что ваша работа раскрывает героизм журналистов и фотокорреспондентов военных лет. Благодаря современным технологиям читатель может увидеть подлинные газеты военного времени, прочитать рассказы и письма бойцов и командиров Красной Армии, узнать о том, какой ценой была завоёвана Великая Победа», - подчеркнул глава региона.

«Мы очень гордимся, что этот проект получил поддержку Фонда президентских грантов. Будут отреставрированы оригиналы документов, книг, газет и журналов военного времени, а также созданы их цифровые копии. Мы хотим, чтобы они были известны нынешнему поколению и доступны следующим», — сказала директор библиотеки Светлана Мальдова.

В рамках проекта в областной библиотеке будет организована выставка подлинных газет тверского региона военных лет. Открытие экспозиции запланировано на 8 мая 2020 года. Игорь Руденя выступил с предложением сотрудничества библиотеки и московского Музея Победы по этому направлению.

На основе газетных материалов сотрудники, историки и краеведы проведут цикл лекционных занятий для студентов и школьников, посвящённых событиям военного времени. Экспозиция будет включать в себя несколько тематических разделов. Состоятся веб-конференции с читателями библиотек из районов Тверской области. Ожидается, что участие в проекте примут порядка 3000 человек.

Для обеспечения возможности длительного экспонирования газет в рамках проекта запланированы мероприятия по консервации документов, а также организация современного мобильного выставочного и мультимедийного пространства для экспозиции.

Впоследствии это пространство будет использовано для дальнейшей работы. В 2021 году там планируется представить экспозиции, посвящённые началу Великой Отечественной войны и 80-летию освобождения города Калинина, а в 2022-2023 годах - Ржевской битве и 80-летию освобождения города Ржева.

На встрече также обсуждалось комплектования книжных фондов, приобретение оборудования для реставрации книг и другие вопросы.

Во время посещения библиотеки Игорь Руденя осмотрел различные выставки, подготовленные сотрудниками учреждения. В частности, выставку-инсталляцию «Женщине дорогу!», посвящённую 150-летию основания в Твери женской учительской школы П.П. Максимовича, которая дала начало истории Тверского государственного университета. На ней представлены уникальные фотографии из архива ТвГУ, документы, книги, предметы быта конца XIX века.

Игорь Руденя осмотрел также здание библиотеки и дал ряд поручений по ремонту. Глава региона отметил: это одно из видовых зданий центра города, поэтому особенно важно привести его в порядок.

В мае 2020 года исполнится 160 лет со дня основания библиотеки. Сегодня учреждение посещает около 400 тысяч человек в год. Фонд насчитывает порядка 3 млн единиц хранения. Библиотека располагает уникальной коллекцией редких изданий XVIII-XX веков, самым полным собранием литературы по истории, экономике, искусству и культуре тверского края. В учреждении активно внедряются цифровые технологии, библиотека становится современным информационным, выставочным и деловым центром, участвует федеральных программах, реализовывает различные проекты.

В 2019 году Горьковка приступила к созданию Портала «Библиотеки Тверского края», который станет единой точкой доступа к ресурсам, услугам и другой информации о деятельности библиотек региона. Его цель – повышение доступности ресурсов и услуг муниципальных и государственных библиотек Тверской области. Посетители портала смогут осуществлять мгновенный поиск документов в сводных электронных каталогах библиотек, иметь доступ к полнотекстовым документам электронной библиотеки, заказывать издания через электронный абонемент, пользоваться справочными и консультационными услугами.

Пресс-служба Правительства Тверской области