Игорь Руденя поставил задачи по организации работы Министерства демографической и семейной политики Тверской области

5 марта Губернатор Игорь Руденя провел совещание об организации работы Министерства демографической и семейной политики Тверской области. Новое ведомство, созданное в регионе по инициативе Игоря Рудени, занимается вопросами укрепления института семьи, улучшения качества жизни семей с детьми, в том числе многодетных, повышения социального статуса материнства и другими направлениями.

«Демография – это наш приоритет. В Тверской области важно обеспечить сохранение преемственности поколений, систему традиционных семейных ценностей», – подчеркнул Игорь Руденя.

Задачи, поставленные перед Министерством главой региона – сконцентрироваться на поддержке многодетных семей, укреплении института материнства и детства.

Участники совещания обсудили вопросы, связанные с развитием учреждений,подведомственных Министерству демографической и семейной политики Тверской области. В частности, речь шла о создании семейных центров на базе действующих социально-реабилитационных центров. Здесь будет оказываться комплексная поддержка семьям и детям.

Кроме того, обсуждалось создание информационного портала, где будут представлены все направления поддержки семей с детьми.

В Верхневолжье в настоящее время реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое.С 1 октября 2019-го каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.

С 1 января 2020 года в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер поддержки семей, воспитывающих троих и более детей: субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться поддержка на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

В Тверской области также учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора.

В Тверской области также расширены возможности для многодетных семей по бесплатному посещению учреждений культуры. Многодетные семьи могут бесплатно посещать в регионе музеи и выставки в любой рабочий день учреждений. Также принято решение о бесплатном посещении детьми из многодетных семей физкультурно-оздоровительных и спортивных ледовых комплексов Верхневолжья. Ранее на детей при посещении данных учреждений необходимо было покупать льготный билет.

За последние годы в тверском регионе количество многодетных семей выросло на 23 %: с 9967 в 2016-м году до 12237 в 2019 году. Планируется, что расширение государственной поддержки позволит к 2024 году увеличить это число более чем до 15000 в 2025 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области