В Твери при областной поддержке завершат строительство дома по переулку Трудолюбия

Дом №6 по переулку Трудолюбия в Твери будет достроен при областной поддержке. Это объект незавершенного строительства с привлечением средств дольщиков. Вопрос обсуждался на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Принято решение о предоставлениииз областного бюджета субсидии публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» в объеме 4,5 млн рублей на ввод дома в эксплуатацию. Еще 23,8 млн рублей –средства Фонда. В доме завершат отделочные работы, устройство коммуникаций и приведут в порядок прилегающую территорию.

В Тверской области налажена системная работа по решению проблемы незавершенного строительства домов с участием дольщиков.

В 2017 году в Твери достроены дома СУ-155. Работы по завершению строительства были активизированы весной 2016 года с опережением финансирования. Губернатору Игорю Рудене удалось добиться в Правительстве РФ решения о перенесении сроков финансирования с IV на II квартал 2016-го.

В 2017-м введены объекты СУ-155 по улицам 2-я Красина, д. 82, Оснабрюкская, д. 29, Хромова, д. 29 и д. 27, к. 2, а также три дома, расположенные в микрорайоне «Мамулино-3».

В 2020 году при областной поддержке введен в эксплуатацию жилой дом в п. Никифоровское по ул. Ореховая.

Пресс-служба Правительства Тверской области