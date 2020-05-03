В Тверской области утвердили перечни населенных пунктов для участия в новой госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»

В Тверской области утвержден перечень сельских населенных пунктов, поселков, а такжесельских агломераций для участия вновой государственной программеРоссийской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Решение об участии Тверской области в госпрограмме озвучил Губернатор Игорь Руденя в декабре 2019 года по итогам заседания Государственного совета РФ, посвященного аграрной политике.

«Тверская область обязательно будет участвовать в программе: в первую очередь, это дороги, ФАПы, школы. Для нас также интересны проекты отраслей культуры и спорта на селе. Развитие сельских территорий необходимо для улучшения качества жизни наших граждан. Считаем, что это является приоритетом для Тверской области», – сказал Игорь Руденя журналистам.

На заседании регионального Правительства утверждено два перечня муниципалитетов для участия в мероприятиях новой госпрограммы.

Первый– сельских населенных пунктов и рабочих поселков в составе городских, муниципальных округов и поселений региона.Всего таких населенных пунктов в Верхневолжье 2025. Эти муниципалитеты смогут участвовать в направлениях госпрограммы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на селе,обустройству сельских населенных пунктов объектами инженерной инфраструктуры, благоустройству и развитию транспортной инфраструктуры. Эти мероприятия уже реализовывались в Тверской области в рамках госпрограммы по развитию сельских территорий до 2020 года.

Во второй перечень, утвержденный на заседании,вошли сельские агломерации, на их территориях возможна реализация новых мероприятий госпрограммы. Это льготная ипотека на строительство и приобретение жилья, льготное кредитование граждан для благоустройства домовладений (электро- и водоснабжение, газификация и др.), льготное кредитование ИП и организаций на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, а такжена строительство жилых зданий. Еще одно новое направление – создание современного облика сельской территории.

В перечень сельских агломераций вошливсе населенные пункты Верхневолжья, кроме шести городов, где проживает более 30 тысяч человек – Тверь, Вышний Волочек, Конаково, Ржев, Кимры и Торжок.

Новая государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» стартовала в России с 2020 года. Она направлена на жилищное строительство и благоустройство сельских территорий, развитие рынка труда на селе, инженерной и транспортной инфраструктуры. Общий объём финансирования госпрограммы в 2020-2025 годах – около 2,3 трлн рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 1 трлн рублей.

Тверская область активно участвует в реализации программ, направленных на развитие сельских территорий, создание комфортных условий проживания, привлечение специалистов. В том числе это «Сельский доктор» и «Сельский фельдшер», в рамках которых медикам выплачивают подъемные.

Пресс-служба Правительства Тверской области