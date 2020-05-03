В Конаковском районе планируют создать новый комплекс отдыха

В Конаковском районе вблизи посёлка Новомелково планируется создание нового комплекса отдыха. Земельный участок площадью 5,88 га под инвестиционный проект одобрен на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

По мнению Игоря Рудени, оперативное предоставление земельных участков для реализации инвестиционных проектов – важная часть работы по обеспечению роста экономики, занятости населения и комплексного развития муниципальных образований Верхневолжья.

На территории планируется создать единый комплекс отдыха, включающий в себя спортивный городок - футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, зону воркаута, зону кемпинга на берегу искусственного озера, а также детские площадки, прогулочно-парковую зону с пешеходными дорожками и обустройством малых архитектурных форм.

Согласно паспорту инвестиционного проекта общий объём инвестиций составит 15 млн рублей, ожидаемые налоговые поступления - 6 млн рублей в год. Планируется создание дополнительных 15 новых рабочих мест.

В настоящее время город Конаково и Конаковский район являются лидерами социально-экономического развития среди муниципальных образований Тверской области. На территории реализуются важные проекты, направленные на строительство современной транспортной и рекреационной инфраструктуры, формирование комфортной среды для жизни населения.

В Конаковском районе расположена особая экономическая зона «Завидово» – единственная ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе. Правительством Тверской области утверждён проект планировки территории для создания всесезонного комплекса отдыха. «Завидово» делится на 7 зон, в которых предусматривается строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка, парка развлечений, конгресс-холла, аэропарка, центра обслуживания маломерных судов, агротуристического комплекса. Проект предполагает развитие зоны до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Общая площадь проектирования – 380 га.

Пресс-служба Правительства Тверской области