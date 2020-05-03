В Тверской области утвердили перечни населенных пунктов для участия в новой госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»

В Тверской области утвержден перечень сельских населенных пунктов, поселков, а также сельских агломераций для участия в новой государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Решение об участии Тверской области в госпрограмме озвучил Губернатор Игорь Руденя в декабре 2019 года по итогам заседания Государственного совета РФ, посвященного аграрной политике.

«Тверская область обязательно будет участвовать в программе: в первую очередь, это дороги, ФАПы, школы. Для нас также интересны проекты отраслей культуры и спорта на селе. Развитие сельских территорий необходимо для улучшения качества жизни наших граждан. Считаем, что это является приоритетом для Тверской области», – сказал Игорь Руденя журналистам.

На заседании регионального Правительства утверждено два перечня муниципалитетов для участия в мероприятиях новой госпрограммы.

Первый – сельских населенных пунктов и рабочих поселков в составе городских, муниципальных округов и поселений региона. Всего таких населенных пунктов в Верхневолжье 2025. Эти муниципалитеты смогут участвовать в направлениях госпрограммы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на селе, обустройству сельских населенных пунктов объектами инженерной инфраструктуры, благоустройству и развитию транспортной инфраструктуры. Эти мероприятия уже реализовывались в Тверской области в рамках госпрограммы по развитию сельских территорий до 2020 года.

Во второй перечень, утвержденный на заседании, вошли сельские агломерации, на их территориях возможна реализация новых мероприятий госпрограммы. Это льготная ипотека на строительство и приобретение жилья, льготное кредитование граждан для благоустройства домовладений (электро- и водоснабжение, газификация и др.), льготное кредитование ИП и организаций на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, а также на строительство жилых зданий. Еще одно новое направление – создание современного облика сельской территории.

В перечень сельских агломераций вошли все населенные пункты Верхневолжья, кроме шести городов, где проживает более 30 тысяч человек – Тверь, Вышний Волочек, Конаково, Ржев, Кимры и Торжок.

Новая государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» стартовала в России с 2020 года. Она направлена на жилищное строительство и благоустройство сельских территорий, развитие рынка труда на селе, инженерной и транспортной инфраструктуры. Общий объём финансирования госпрограммы в 2020-2025 годах – около 2,3 трлн рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 1 трлн рублей.

Тверская область активно участвует в реализации программ, направленных на развитие сельских территорий, создание комфортных условий проживания, привлечение специалистов. В том числе это «Сельский доктор» и «Сельский фельдшер», в рамках которых медикам выплачивают подъемные.

Пресс-служба Правительства Тверской области