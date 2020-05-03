Школьники Тверской области могут пройти «Урок цифры» на тренажере Лаборатории Касперского

С 10 по 23 марта 2020 года пройдет новое мероприятие всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Специально для него «Лаборатория Касперского» разработала тренажер, моделирующий ряд ситуаций, в которых дети смогут знакомиться с миром информационной безопасности. Принять участие в «Уроке цифры» приглашают школьников Верхневолжья.

Губернатор Игорь Руденя считает, что такие мероприятия способствуют развитию у детей и подростков цифровых компетенций и ранней профориентации.

В рамках занятия ребятам будет предложено три варианта сценариев с тремя разными героями – биологом, художником и математиком. Школьник может выбрать, за какого из персонажей хочет сыграть, а затем пройти урок ещё раз – за другого героя. Задания направлены на знакомство с вопросами безопасности в различных ситуациях, с которыми дети могут столкнуться, в том числе в реальной жизни. После завершения игры школьникам будет предложено пройти финальный тест.

Задания, предлагаемые в тренажере, различаются для младшей, средней и старшей школы. Все материалы урока будут доступны на сайте урокцифры.рф.

Инициаторы «Урока цифры» – Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Помимо развития полезных навыков и приобретения новых знаний уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.

Партнерами проекта в 2019-2020 учебном году стали компании «Яндекс», «1C», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», а также благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников. За год дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, больше 14 млн раз.

Развитие детского творчества в цифровых технологиях – одна из ключевых задач технопарка «Кванториум», который был создан в Тверской области в 2018 году.

В рамках национального проекта «Образование» в Тверской области развивается сеть лабораторий «Кванториум». В 2019 году распределено 8 грантов для школ Верхневолжья на создание мини-«Кванториумов». При областной поддержке школы приобретают современное оборудование – 3D-принтеры, компьютеры, а также мебель и необходимую технику.

Пресс-служба Правительства Тверской области