ИГОРЬ РУДЕНЯ: ЧЕТЫРЕ ГОДА ПЕРЕМЕН

Четыре года назад, 2 марта 2016 года, президент Владимир Путин назначил Игоря Руденю исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Глава государства в разговоре с новым руководителем Верхневолжья отметил, что в регионе «есть много сфер, где точно совершенно можно добиваться успеха». Это был сигнал всем жителям Тверской области: в социально-экономической сфере наступают перемены.





Если оглянуться и вспомнить, как мы жили четыре года назад, сравнить то время и день сегодняшний, то становится очевидным, что перемены происходят разительные. Они коснулись и экономики, и социальной сферы. За это время почти в два раза с 82% до 47,3% сократилась долговая нагрузка областного бюджета, а сэкономленные средства направлены на дополнительные меры социальной поддержки и привлечение инвесторов. Существенно возросли доходы региональной казны. Это позволило по-новому взглянуть на то, как должна жить и развиваться область. От порочной практики «латания дыр» во всех сферах мы стали последовательно переходить к системному решению задач в сельском хозяйстве, промышленности, туризме, малом и среднем бизнесе и даже в коммунальной сфере, к которой, будто к «черной дыре», боялись подступиться в предыдущие годы.

Особое внимание губернатор Игорь Руденя уделяет развитию территорий. Облегчены условия участия муниципалитетов в областных программах. Увеличены межбюджетные трансферты территориям из региональной казны. Глава региона неоднократно подчеркивал: область готова оказывать всестороннюю помощь районам, муниципальным и городским округам, сельским поселениям. Важно, чтобы жители были инициативными, а власть на местах – неравнодушной и готовой нести ответственность за результат.

В регионе начали строиться новые школы и детские сады, стала оживать программа газификации, на карте Верхневолжья появились нитки автотрасс, отремонтированных по современным стандартам. С каждым годом километраж качественных дорог становится больше. Растет финансирование дорожных работ. Теперь это направление усилено возможностями национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Расширились возможности Программы поддержки местных инициатив. Активно ведется благоустройство дворов и общественных пространств – парков, бульваров и набережных. Первой в стране Тверская область перешла на цифровое телевидение, одной из первых начала наведение порядка в электросетях, взяла под контроль государства такие критически важные сферы, как водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Восстановление устойчивости в экономике, мобилизация внутренних ресурсов региона и создание новых мер поддержки инвесторов – вопросы, которыми региональное правительство под руководством Игоря Рудени занималось все это время, – позволили создать базу и подойти к решению главной задачи – задачи народосбережения, улучшения демографических показателей. В последние годы по инициативе Игоря Рудени в дополнение к федеральным введены беспрецедентные региональные меры социальной поддержки молодых семей и семей с детьми. Все они – от подарков новорожденным до погашения ипотеки и приобретения семейного автомобиля – направлены на то, чтобы крепли семейные ценности, чтобы каждый житель Верхневолжья чувствовал: он нужен своей малой родине.

Почему этого не было раньше и почему вдруг стало получаться сегодня? Во многом это заслуга Игоря Рудени, который, являясь членом команды Владимира Путина, реализует в Тверской области федеральную политику по повышению качества жизни. На посту губернатора он постоянно задействует свои связи в Москве для продвижения интересов Верхневолжья, привлечения средств в экономику и социальную сферу. Его высокая требовательность к подчиненным, нацеленность на результат, а также умение слушать и слышать людей стали катализатором для серьезных перемен.

Наверное, и мы с вами за это время стали немного другими. Почувствовали, что долгожданные улучшения в жизни, о которых прежде только мечтали за кухонными разговорами, все-таки возможны. Видим, что и в Тверской области может быть долговечный столичный асфальт, появляются «школы будущего», наводится порядок в ЖКХ и многих других сферах. К хорошему привыкаешь быстро, поэтому мы становимся более требовательными и инициативными. Так и должно быть, ведь стремление сделать жизнь вокруг лучше для себя и своих детей – проявление патриотизма. По словам президента Владимира Путина, это и есть наша государственная идеология. Четыре года губернаторства Игоря Рудени помогли нам сделать более осязаемой эту простую истину.



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Мнение о работе Игоря РУДЕНИ:

Галина АКСЕНОВА, председатель конаковского районного совета ветеранов:



- С того самого момента, когда Игорь Михайлович Руденя познакомился с работой нашего совета ветеранов, прошло уже без малого четыре года. Тогда, напомню, он встретился с нашим почетным председателем совета, ветераном Великой Отечественной войны, полным кавалером Ордена Славы, Почетным жителем Тверской области Иваном Андреевичем Рулевым.

Игорь Михайлович живо интересовался всеми аспектами нашей работы: как у нас устроена структура, какие мы выполняем задачи, какие мероприятия проводим, какое количество ветеранов охватываем своей работой и как мы осуществляем обратную связь с ними.

Мы рассказали, что вовлекаем ветеранов-пенсионеров в общественно-политическую деятельность, нацеливаем их на воспитание подрастающего поколения и приобщение молодежи к здоровому образу жизни, воспитанию в ней чувства гражданского долга и патриотизма, передачи своих лучших традиций.

За эти годы изменился сам подход областной власти к ветеранскому движению: впервые за более, чем 30 лет выделялись средства, на которые, в частности, был издан сборник-справочник «Эстафета поколений» в рамках социального проекта «Активный возраст - наше наследие». Он очень помогает нам в работе, связывает ветеранские организации в городах и районах.

Благодаря чуткому отношению губернатора к проблемам ветеранов, у Тверского областного совета ветеранов появилась возможность организовать многочисленные поездки ветеранских организаций в гости друг у другу для обмена опытом. С Игоря Михайловича берут примеры и в муниципалитетах, где стали относиться к нуждам ветеранских организаций более внимательно и ответственно: как со стороны администраций, так и со стороны депутатов.