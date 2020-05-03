Игорь Руденя вошел в ТОП-3 губернаторов с сильным влиянием в февральском рейтинге АПЭК

Игорь Руденя укрепил позиции в рейтинге влияния глав субъектов РФ и занял 3-е место в группе «Сильное влияние». Среди губернаторов ЦФО в этой группе Игорь Руденя занимает лидирующую позицию. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на доклад Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

В феврале Игорь Руденя принял участие в совместном расширенном заседании президиума Государственного совета РФ и Совета при Президенте по науке и образованию. Заседание было посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, поставленных в «майском указе» президента, а также реализации Стратегии научно-технологического развития государства.

«Сегодня задача и глав муниципальных образований, и правительства региона совместно с работодателями – создать конкурентные рабочие места в реальном секторе экономики, в социальной сфере. Считаю, что наступает новый этап в развитии среднего профессионального образования, которому дан старт на заседании президиума Госсовета. Акценты сделаны именно на практическом развитии и подготовке кадров для экономики страны и каждого региона», – прокомментировал итоги заседания Игорь Руденя.

Губернатор отметил важную тенденцию по увеличению количества бюджетных мест для регионов. Игорь Руденя сообщил, что областная инициатива, которая обсуждалась совместно с ректорами, об участии субъектов в финансировании дополнительных бюджетных мест также закреплена решениями Госсовета.

Одним из важнейших событий февраля стало совещание, посвященное консолидации электросетевых активов, которое провели губернатор Игорь Руденя и генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский. Тверская область – один из первых регионов, который поднимает вопрос о полной консолидации электросетевых активов. Это даст возможность более успешно реализовывать национальные проекты, так как большое количество строящихся в Верхневолжье социальных объектов – больниц, школ, детских садов – нуждается в надежном электроснабжении.

В феврале на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя, утверждён порядок рассмотрения и критерии отбора инвестпроектов для включения их в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области. Получение такого статуса даст инвесторам возможность пользоваться правом на получение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, расширенным объёмом гарантийной поддержки от Фонда содействию кредитованию. Кроме того, планируется предоставлять инвесторам субсидии по налогу на имущество и налогу на прибыль организаций (100% налога на имущество организаций и 4,5 % от налогооблагаемой прибыли), а также земельные участки в аренду на льготных основаниях.

Также в регионе продолжается подготовка к торжественным мероприятиям, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Одно из важнейших событий – строительство Ржевского мемориала Советскому солдату. В феврале губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросу развития инфраструктуры у мемориального комплекса. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею создания мемориала поддержал президент Владимир Путин.

Рейтинг влияния глав субъектов РФ, подготовленный АПЭК, основан на экспертном опросе, который проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.