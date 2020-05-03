В Твери состоится турнир по боевому самбо в честь 20-летия Подвига 6-ой роты ВДВ

22 марта в Твери, в ФОК имени Султана Ахмерова состоится турнир по боевому самбо, посвящённый 20-летию Подвига 6-ой роты ВДВ. Мероприятие организовано при поддержке Правительства Тверской области.

Соревнования направлены на сохранение памяти десантников, погибших при исполнении воинского долга, патриотическое воспитание молодёжи, пропаганду здорового образа жизни и профориентацию подрастающего поколения. Сражаться за победу будут участники разного возраста: младшие юноши, юноши, юниоры и мужчины. Всего будет разыграно 120 комплектов медалей в 40 весовых категориях.

Соревнования по боевому самбо в честь памяти Подвига 6-ой роты ВДВ проходят ежегодно в разных регионах страны и имеют статус международных. Турнир в Твери проводится впервые. Он включен в общероссийский план мероприятий 2020 года, посвященных 20-летию Подвига 6-ой роты ВДВ.

6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской воздушно-десантной дивизии погибла 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье в ожесточенном бою с чеченскими боевиками. Из 90 десантников, принявших бой с превосходящими силами террористов, погибли 84, включая 13 офицеров. Бойцы 6-ой роты бились до последнего, не отступили, до конца выполнили свой воинский долг.

Двое погибших были жителями Тверской области: Гвардии младший сержант Козлов Сергей Олегович и Гвардии младший сержант Стребин Денис Сергеевич. Они награждены Орденом Мужества посмертно.

Пресс-служба Правительства Тверской области