В Тверской области не подтвержден коронавирус у пациента с подозрением на инфекцию

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» не подтвердил коронавирус у мужчины, который был госпитализирован в Твери с подозрением на инфекцию. Пациенту поставлен диагноз «пневмония».

4 марта Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросу предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Тверской области с участим руководителей Управления Роспотребнадзора по Тверской области, регионального Министерства здравоохранения и других ведомств.

Игорь Руденя поставил задачу обеспечить эффективное взаимодействие всех ведомств, задействованных в работе по профилактике распространения нового коронавируса на территории Тверской области. Министерству здравоохранения региона поручено проверить готовность оперативного реагирования учреждений здравоохранения в случае поступления больных с подозрением на коронавирус.

4 марта этого года в ООО «Клиника Эксперт Тверь» обратился мужчина с диагнозом «пневмония». Сотрудниками клиники была заподозрена у пациента коронавирусная инфекция. В соответствии с регламентом на место выехали сотрудники скорой медицинской помощи, с учетом всех мер предосторожности произведен отбор и доставка проб для проведения лабораторных исследований в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области». Сейчас пациент размещен в мельцеровском боксе инфекционного отделения Калининской ЦРБ.

С целью предупреждения завоза и распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции Министерством здравоохранения Тверской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Тверской области проводится комплекс мероприятий по обеспечению готовности на случай выявления больного с подозрением на болезнь, вызванную новой коронавирусной инфекцией.

В Тверской области в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача России и Временными методическими рекомендациями Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV подготовлен и утверждён комплексный межведомственный план мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Приказом Министерства здравоохранения Тверской области определена госпитальная база для госпитализации больных и лиц с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией, утвержден порядок госпитализации и алгоритм действий медицинских работников на случай выявления больных с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией.

В соответствии с Планом мероприятий, пристальное внимание уделяется пациентам с внебольничной пневмонией.

По состоянию на 4 марта, на территории Тверской области коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Эпидемическая обстановка по новой коронавирусной инфекции находится на особом контроле Министерства здравоохранения Тверской области и Управления Роспотребнадзора поТверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области