Игорь Руденя и Павел Ливинский в Кимрах проверили выполнение работ для обеспечения надежного электроснабжения жителей

4 марта Губернатор Тверской области Игорь Руденя и Генеральный директор группы компаний «Россети» Павел Ливинский посетили с рабочей поездкой город Кимры, где проинспектировали выполненные работы по реконструкции бесхозяйной трансформаторной подстанции. На мероприятии также присутствовал генеральный директор компании «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжья» Игорь Маковский.

С просьбой о принятии бесхозяйного электросетевого имущества на баланс «Россетей» для последующего обслуживания обратилась жительница улицы Коммунальная города Кимры Надежда Смирнова. Граждане были обеспокоены отсутствием должного контроля над объектом, находящимся под напряжением вблизи от частных домов, а также возникающими отключениями электроэнергии.

Энергетики «Россети Центр Тверьэнерго» оперативно выполнили масштабный комплекс работ: планировку площадки для переустановки подстанции, демонтировали старые подстанцию и ветхие кабельные и воздушные линии. На безопасном расстоянии от жилых домов построена новая подстанция, проложены кабельные линии, установлены опоры, специальное ограждение. 23 жилых дома, а также канализационно-насосная станция подключены к новому электрооборудованию.

Ранее, 26 февраля, Игорь Руденя и Павел Ливинский во время визита в Кимрский район осмотрели старую подстанцию и провели совещание, посвящённое консолидации электросетевых активов региона. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу к середине 2021 года обеспечить консолидацию всех энергетических активов на территории региона совместно с компанией «Россети».

«Мы оформляем документы по передаче бесхозного оборудования в ведение компании «Россети». Далее – поэтапная передача имущества, которое находится в ведении области и муниципалитетов для обслуживания и реконструкции. Основная задача – обеспечить надежность энергоснабжения, безопасность и подключение новых потребителей. Это новые инвестиционное возможности и развитие жилищного строительства в Тверской области», – отметил Игорь Руденя по итогам осмотра.

«Компания «Россети» ведет активную работу в направлении консолидации электросетевого имущества страны, – сообщил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский. – На примере жителей небольшого города мы увидели масштабность и значимость совместной работы энергокомпании с региональными и муниципальными органами власти по выявлению бесхозяйных энергообъектов. Только такой подход и координация наших усилий позволит обеспечить безопасность эксплуатации и нахождения рядом с линиями электропередачи и подстанциями, а также надежное, качественное электроснабжение и комфорт отечественных потребителей».

Николай Раев, проживающий в одном из домов, подключенных к новой трансформаторной подстанции, рассказал, что в течение недели были также проведены дополнительные работы для повышения качества электроснабжения.

«В частном секторе поменяли провода на самонесущие изолированные, и вся линия сделана более профессионально. То, что за короткий срок сделали – молодцы. С электричеством дома сейчас все нормально, все урегулировано», – сказал Николай Раев.

Консолидация электросетевых активов в Тверской области даст возможность успешно реализовывать национальные проекты, так как большое количество строящихся в регионе социальных объектов – больниц, школ, детских садов – нуждается в надежном электроснабжении.

Кроме того, консолидация позволит снизить аварийность и сократить сроки восстановления электроснабжения жилищного фонда, социальных объектов и предприятий безостановочного цикла. Все это в целом будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Тверской области за счет планомерного строительства сетей и объектов коммунальной инфраструктуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области