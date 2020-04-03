Команда тверского «Кванториума» участвует в межрегиональном конкурсе изобретений и инженерии «Мейкертон»

Команда тверского технопарка «Кванториум» участвует в межрегиональном открытом конкурсе изобретений и инженерии «Мейкертон», который проходит в Пскове с 3 по 5 марта. Состязания объединили более 50 старшеклассников из шести регионов России – всего сформировано 14 команд.

Юные изобретатели соревнуются в создании уникальных устройств для применения в сфере искусства, здравоохранения и промышленных производств. Команда тверских кванторианцев «Utopia Squilla» уже начала работу по направлению «Tools» (станки и инструменты).

«Наша задача – обеспечить образование детей в современном формате и в городах, и в сельской местности. Проект «Кванториум» даёт возможность не просто увидеть современные технологии на картинке, но и научиться их применять на практике», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Детский технопарк «Кванториум» создан в Твери в 2018 году. Уникальная высокотехнологичная площадка дополнительного образования детей и подростков в сфере инженерных наук открыта на базе Тверского областного Центра юных техников. Здесь проходят занятия для тверских школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

По инициативе Губернатора в регионе реализуется образовательный проект «Нас пригласили в Кванториум». Интерактивная программа рассчитана на учеников 7-х классов. Мероприятие проводится в формате квеста: ребята знакомятся с миром современных технологий, виртуальной и дополненной реальностью, учатся управлять роботами и квадрокоптерами, работать 3D-ручками.

В рамках национального проекта «Образование» в Тверской области создаётся сеть лабораторий детского технопарка «Кванториум». В прошлом году было распределено 8 грантов для школ Верхневолжья на создание мини-«Кванториумов». При областной поддержке школы приобрели современное оборудование – 3D принтеры, компьютеры, а также мебель и необходимую для учебы технику.

Пресс-служба Правительства Тверской области