Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории Тверской области

4 марта Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросу предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Тверской области. В совещании приняли руководители Управления Роспотребнадзора по Тверской области, регионального Министерства здравоохранения и других ведомств.

В частности, рассматривался случай обращения 4 марта этого года в ООО «Клиника Эксперт Тверь» мужчины с диагнозом «пневмония». Сотрудниками клиники была заподозрена у пациента коронавирусная инфекция.

«Как и требует регламент, на место выехали сотрудники скорой медицинской помощи в специальных защитных костюмах, больной сдал необходимый анализ. Сейчас он размещен в мельцеровском боксе Калининской ЦРБ, в течение нескольких часов мы получим заключение от Роспотребнадзора», – сказал Игорь Руденя.

Клинический материал отобран и доставлен в микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области». Результаты исследования и окончательный диагноз станут известны в течение нескольких часов.

Кроме того, специалистами Роспотребнадзора по Тверской области проведена заключительная дезинфекция в очаге заболевания – как по месту обращения в медицинское учреждение, так и по месту проживания пациента. Также проведена дезинфекция санитарного транспорта, которым больной был доставлен в ГБУЗ «Калининская центральная районная клиническая больница».

С целью предупреждения завоза и распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции Министерством здравоохранения Тверской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Тверской области проводятся мероприятия по обеспечению готовности на случай выявления больного с подозрением на болезнь, вызванную новой коронавирусной инфекцией.

В Тверской области в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача России и Временными методическими рекомендациями Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV подготовлен и утверждён комплексный межведомственный план мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Приказом Министерства здравоохранения Тверской области определена госпитальная база для госпитализации больных и лиц с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией, утвержден порядок госпитализации и алгоритм действия медицинских работников на случай выявления больных с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией.

В соответствии с Планом мероприятий, пристальное внимание уделяется пациентам с внебольничной пневмонией.

По состоянию на 4 марта, на территории Тверской области коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Эпидемическая обстановка по новой коронавирусной инфекции находится на особом контроле Министерства здравоохранения Тверской области и Управления Роспотребнадзора поТверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области