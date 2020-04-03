Верхневолжское АТП запустило горячую линию по приему на работу водителей

В Тверской области запущен в работу сайт компании-перевозчикаООО «Верхневолжское АТП», которая обслуживает большинство маршрутов в рамках новой модели пассажирских перевозок на территории Твери и Калининского района. На сайте можно ознакомиться с работой в компании, адрес - https://tver-atp.ru.

В настоящее время Верхневолжское АТП для работы на автобусных маршрутах продолжает набор водителей категории D, которые получат полный социальный пакет и трудоустройство по ТК РФ. Иногородним жителям будет предоставлено жилье. Заработная плата составит от 45 тыс. рублей. Также компания предоставляет возможность обучения за счет предприятия с дальнейшим трудоустройством.

Автобусный парк располагается по адресу город Тверь, улица Шишкова, 92. Для ответов навопросы, связанные с трудоустройством,на предприятии открыта горячая линия: 8-800-551-09-71.

Новая транспортная модель Тверской области начала действовать 3 февраля 2020 года. На линию вышли новые низкопольные автобусы экологического стандарта «Евро-5», оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле.

В настоящее время новые автобусы работают по 45 маршрутам: 1, 6, 7, 12, 15, 31, 33, 33к, 41, 55, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 154, 211, 205, 233.

Всего на линии по 85 маршрутам выйдут более 470 автобусов. На маршрутах, где пока не запущены новые автобусы, действует старая модель пассажирских перевозок общественным транспортом. Весь коммерческий и электротранспорт будет работать в привычном режиме до запуска следующих маршрутов.

С 1 марта 2020 года льготный проезд в общественном транспорте осуществляется по социальной карте жителя Тверской области либо бесконтактной банковской карте, выпущенной на основе платежной системы «Мир». Льготный проезд действует на всех маршрутах новой модели пассажирских перевозок. Действие карт распространяется также на маршруты МУП «ПАТП-1» и на 7 маршрутов коммерческого транспорта: 202,106,107,125,51,227,223. Для льготного проезда необходимо предъявить карту и документ, подтверждающий право на льготу.

Пассажир вправе написать заявление компании-оператору «Транспорт Верхневолжья» о переносе на следующий месяц срока действия социальной карты при условии, что он не совершил ни одной поездки.

Оплата стоимости льготного проезда по карте производится ежемесячно, в течение месяца, предшествующего месяцу предоставления льготного проезда.

Стоимость льготного проезда оплачивается путем перечисления денежных средств в сумме 302 рубля на счет оператора единой системы управления транспортом общего пользования на территории Тверской области ООО «Транспорт Верхневолжья». При перечислении указывается номер банковской карты, которая используется при проезде в общественном транспорте.

Оплатить льготный проезд можно через устройство самообслуживания ПАО Сбербанк (банкомат, платежный терминал), через личный кабинет в «Сбербанк-Онлайн» либо в мобильном приложении Сбербанка. В случае затруднений можно прийти в любой офис Сбербанка и проконсультироваться со специалистами. Кроме того, при наличии номера карты внести средства на нее может родственник или знакомый гражданина, имеющего право на льготный проезд.

В Министерстве соцзащиты Тверской области работает горячая линия по вопросам получения социальной карты и обеспечения льготного проезда на общественном транспорте. Задать вопросы жители региона могут по номеру (4822) 34-90-18. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

В Тверской области принимаются предложения от населения по работе новой системы пассажирских перевозок. Создана рабочая группа для анализа обращений жителей. В рабочую группу вошли представители Министерства транспорта региона, ГКУ «Организатор перевозок», а также компании-оператора «Транспорт Верхневолжья».

По вопросам функционирования новой системы общественного транспорта можно обращаться по телефону горячей линии 8-800-350-00-99. Информация о работе новой системы перевозок также размещена на сайте «Транспорт Верхневолжья» – tvercard.ru.

Министерство транспорта Тверской области