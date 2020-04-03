В 2020 году для отдыха и оздоровления детей в Тверской области будет работать более 640 лагерей

На укрепление материально-технической базы 17 организаций отдыха и оздоровления региона в 2020 году из бюджета Тверской области планируется направить более 14,4 млн рублей. Вопросы, связанные с проведением отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в текущем году, вошли в повестку заседания Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Средства предусмотрены на капитальные ремонты спальных корпусов, кровель зданий, пищеблоков, выполнение санитарно – эпидемиологических требований, а также мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, приобретение оборудования и инвентаря для реализации образовательных программ.

«При организации отдыха детей ключевые направления работы-приведение в нормативное состояние учреждений, а также подготовка персонала. Необходимо детально и заблаговременно подготовиться к аттестации всех сотрудников, которые будут работать с детьми», - отметил Игорь Руденя после заседания, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Планируется, что к работе по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2020 году будет привлечено 3500 педагогов и 400 медицинских работников. Игорь Руденя поручил расширить перечень документов, которые педагогические и медицинские кадры, вожатые, повара, работники пищеблока предоставляют для работы с детьми.

Также глава региона отметил важность формирования событийной и образовательной составляющих летнего отдыха. По словам Губернатора, в Год памяти и славы требуется уделить особое внимание патриотическому воспитанию школьников.

В 2020 году в Тверской области планируется к реализации разнообразные программы профильных и тематических смен, смен для одарённых детей, мастер-классы, ежегодный творческий летний лагерь для молодых дарований, будут реализованы проекты «Театр – детям», «Искусство – детям» и многое другое.

В 2020 году в Тверской области будут работать 23 загородных оздоровительных лагеря, 525 – с дневным пребыванием, 67 – труда и отдыха, 31 палаточный лагерь.

Игорь Руденя поручил региональному Министерству транспорта проработать вопрос по обеспечению транспортной доступности загородных лагерей, чтобы родители в выходные дни могли на общественном транспорте доезжать до мест отдыха своих детей.

Всего на проведение оздоровительной кампании 2020 года в Тверской области предусмотрено около 487 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области