Игорь Руденя принял участие в селекторном совещании под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой о предупреждении распространения коронавируса

4 марта заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова провела селекторное совещание с руководителями регионов страны по вопросу предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ. В совещании принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Татьяна Голикова обозначила приоритетные направления работы в регионах – обеспечение запасов медицинских препаратов и средств защиты, подготовка мест для организации непрерывного медицинского наблюдения за пациентами, обеспечение дезинфекционного режима на объектах транспортной инфраструктуры, в учреждениях образования, местах массового пребывания людей.

На территории Тверской области, по актуальным данным Министерства здравоохранения региона, не зарегистрировано случаев с подозрением на заболевание, вызванное новым коронавирусом.

В регионе предпринят комплекс мер по предупреждению заболеваемости. Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Тверской области и другими ведомствами проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Создан оперативный штаб и утвержден комплексный план организации и проведения профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий. На территории региона подготовлена госпитальная база, утвержден алгоритм действий медицинских работников на случай выявления больных с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией.

В медицинских организациях создан неснижаемый запас необходимых медицинских изделий, лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств, в том числе одноразовых масок, защитных комплексов, аппаратов искусственной вентиляции легких.

В местах массового скопления людей, в медицинских и образовательных организациях, на объектах общественного питания и транспорта, гостиницах, МФЦ усилен дезинфекционный режим, проводятся дополнительные инструктажи и разъяснительная работа с персоналом.

Кроме того, ведется контроль за пребывающими гражданами из эпидемиологически неблагополучных стран, в том числе через «транзитные страны», ведется ежедневная проверка данных.

При участии Управлений Роспотребнадзора и МЧС по Тверской области, Министерства здравоохранения региона проведены командно-штабные учения в Твери и Калининском районе. Запланировано проведение аналогичных тренировок и в других муниципалитетах области.

Пресс-служба Правительства Тверской области