Начался прием материалов от жителей страны для оформления музея у Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области

Граждане Российской Федерации, родственники которых воевали на Ржевско-Вяземском направлении в годы Великой Отечественной войны, могут прислать документы и фотографии красноармейцев для оформления музея при Ржевском мемориале Советскому солдату. Прием материалов организован Российским военно-историческим обществом.

Фотографии и документы принимаются в электронном виде. Их можно загружать на интернет-портал подоржевом.рф до 9 мая.

Ржевский мемориальный комплекс в память о солдатах Красной Армии возводится по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов. Его создание поддержал Президент России Владимир Путин.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

Создание Ржевского мемориала включено в федеральный план основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Большая честь для нашего региона – иметь такой масштабный мемориал, который является собирательным и реальным образом советских солдат, отстоявших Родину и победивших фашизм. Это место имеет большой потенциал для исторического и культурного воспитания подрастающего поколения, жителей и гостей Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

30 января 2020 года началась установка центрального монумента. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, Губернатор Игорь Руденя.

Главная фигура мемориала – 25-метровая скульптура солдата, установленная на 10-метровом восьмигранном холме. На листах кортеновской стали у основания увековечат имена солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района.

Тверская область взяла на себя обязательства по благоустройству территории, обустройству общественных пространств, созданию инженерной инфраструктуры комплекса, включая электроснабжение и доступ к интернету.

В районе монумента ведется реконструкция дороги. Будут также оборудованы съезды и выезды с территории мемориального комплекса, рядом появится современный автозаправочный комплекс «Лукойл».

Возведение монумента ведется на народные пожертвования. Сбор средств организован на сайте dar.histrf.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области