В 2020 году в рамках национального проекта «Демография» для спортшкол Тверской области планируется приобрести инвентарь

3 марта Губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Одним из вопросов стало распределение субсидий государственным учреждениям сферы физкультуры и спорта.

«Развитие и популяризация спорта – в числе приоритетов, обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным, это часть национального проекта. И сегодня спорт может и должен стать образом жизни большинства людей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2020 году в рамках реализации в Тверской области федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» более 24,8 млн рублей планируется направить на приобретение спортивного оборудования и инвентаря. В том числе, для СШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой будет приобретено каноэ гоночное, байдарки, моторная лодка, лодки одиночка и двойка для академической гребли. Для СШОР № 1 имени олимпийского чемпиона В.А. Капитонова – лыжероллеры, коньковые комплекты. В СШОР по видам единоборств появится новое татами и борцовский ковёр, в СШОР по боксу и кикбоксингу – ринг. Кроме этого средства на закупку инвентаря планируется направить СШОР по хоккею, СШОР по футболу, КСШОР № 2, СШОР по ледовым видам спорта имени олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова, СШОР по игровым видам спорта.

Также по национальному проекту свыше 9 млн рублей предполагается направить на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, и развитие базовых видов спорта: академической гребли, гребли на байдарках и каноэ, дзюдо, греко-римской борьбы, каратэ, баскетбола, волейбола, хоккея, лыжных гонок, фигурного катания, конькобежного спорта, бокса, лёгкой атлетики, спорта глухих.

Для СШОР по хоккею в рамках нацпроекта предполагается приобрести машину для заливки и уборки льда, более 40 различных тренажёров. На эти цели планируется направить порядка 25,7 млн рублей.

Кроме того, на заседании Бюджетной комиссии распределена субсидия в размере свыше 6,2 млн рублей на укрепление и развитие материально-технической базы физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов Верхневолжья. В том числе, средства планируется направить на проведение капитального ремонта кровли вестибюля и текущих ремонтов полов игрового зала и ледовой арены в СК «Юбилейный».

2,4 млн рублей предусмотрено на приобретение микроавтобуса для перевозки спортивных лодок для Школы высшего спортивного мастерства. Ещё 257 тыс. рублей планируют направить на приобретение оборудования, инвентаря и экипировки для спортивной адаптивной школы.

Пресс-служба Правительства Тверской области