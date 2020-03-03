За 2019 год уровень долговой нагрузки в Тверской области снизился на 4,4%

В Тверской области уровень долговой нагрузки в 2019 году снизился на 4,4% и на 1 января 2020 года составил 47,3% к налоговым и неналоговым доходам бюджета. Об этом сообщает агентство «РИА Рейтинг» со ссылкой на данные Минфина РФ и Федерального казначейства.

«Работа по снижению государственного долга Тверской области движется в позитивном направлении. Это даёт очень хорошие возможности для участия региона в национальных проектах. Теперь для нас самое главное – качество, скорость и полнота исполнения ранее намеченных планов», - подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

По прогнозу Минфина Тверской области, в 2020 году долговая нагрузка региона снизится до 43 %, в 2021 году – до 38%, а в 2022 году – до 35 % от объемов налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета. При этом объемы государственного долга также последовательно сокращаются: с 26,4 млрд рублей в 2016 году до 23,18 млрд рублей в 2019-м. К 2022 году, по прогнозу Минфина Тверской области, госдолг региона уменьшится до 22,7 млрд рублей.

Директор Института экономики и управления Тверского государственного университета, считает, что долговая политика Правительства Тверской области эффективна и позволяет мобилизовать ресурсы для развития экономики и социальной сферы Верхневолжья.

«На 1 января 2016 года уровень долговой нагрузки Тверской области составлял более 72%. Это колоссальное обременение, которое не позволяло вести системную работу ни по одному направлению. Мы имели «бюджет проедания», а не «бюджет развития», как сегодня. Игорь Руденя, заступив на пост губернатора Тверской области 4 года назад, при поддержке федеральной власти взял верный курс на последовательное сокращение госдолга и замену заимствований в коммерческом секторе на бюджетные кредиты. В итоге сегодня у нас есть сбалансированный областной бюджет, в котором органично сочетаются социальные обязательства региона и ресурсная база для развития инфраструктуры – ремонта дорог, строительства школ, детских садов, объектов здравоохранения, внедрения дополнительных мер поддержки семей с детьми, создания преференций для инвесторов. Это серьезный шаг вперед, который, на мой взгляд, является одним из главных достижений регионального правительства под руководством Игоря Рудени», – считает Давид Мамагулашвили.

При этом эксперт отметил: несмотря на то, что в Тверской области создана хорошая финансово-экономическая основа для реализации национальных проектов, работу по снижению госдолга необходимо продолжать.

«В мировой практике принято считать, что наиболее комфортным для управления территорией является уровень госдолга ниже 15%. Заданный в Тверской области тренд позволит в среднесрочной перспективе приблизиться к этому показателю», – считает Давид Мамагулашвили.