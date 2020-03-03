В Твери пройдёт выставка Заслуженного художника РФ Владимира Абрамовича «На Ржевском рубеже»

5 марта в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества на ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16 откроется выставка Заслуженного художника РФ Владимира Абрамовича «На Ржевском рубеже». Мероприятие организовано при поддержке Правительства Тверской области.

Выставка живописи Владимира Абрамовича рассказывает историю Ржевской битвы 1942-1943 годов. Масштабные полотна, выполненные в реалистической манере, знакомят зрителя с участниками операции на Ржевском рубеже.На портретах запечатлены советские воины, натюрморты отражают солдатский быт и жизнь в тылу, пейзажи передают красоту природы и возрождение после перенесённых ужасов войны.

«В летописи Великой Отечественной войны и в исторической памяти нашего народа Ржевская битва занимает особое место. 16 месяцев оккупации были тяжелейшим временем в истории древнего города. Разрушенный почти до основания, но не сломленный город был восстановлен, стал важным центром социально-экономического и культурного развития всего Верхневолжья», — отметил Губернатор Игорь Руденя в своем приветствии, направленном жителя Ржева 3 марта, в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Выставка открыта до 4 апреля. Она посвященацентральному событию Года памяти и славы в Тверской области – открытию Ржевского мемориала Советскому солдату.

Мемориальный комплекс возле д. Хорошево будет открыт к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею его создания поддержал Президент России Владимир Путин.

Возведение монумента ведется на народные пожертвования. Сбор средств организован на сайте dar.histrf.ru.

Тверская область взяла на себя обязательства по благоустройству территории, обустройству общественных пространств, созданию инженерной инфраструктуры комплекса, включая электроснабжение и доступ к интернету.

В районе монумента ведется реконструкция дороги. Будут также оборудованы съезды и выезды с территории мемориального комплекса, рядом появится современный автозаправочный комплекс «Лукойл».

30 января началась установка центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату. Главная фигура мемориала – 25-метровая скульптура солдата, установленная на 10-метровом восьмигранном холме. На листах кортеновской стали у основания увековечат имена солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района.

Мемориальный комплекс в память обо всех советских солдатах Великой Отечественной войны возводится на месте кровопролитных боев под Ржевом 1942-1943 годов. В музее у мемориала Ржевскому солдату предполагается сделать павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Пресс-служба Правительства Тверской области